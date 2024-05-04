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4 мая, 20:51

Оплатят вовремя: Адвокат Чекалиных ответил о новых задолженностях блогеров перед ФНС

Адвокат Третьяков: У блогеров Чекалиных нет задолженностей перед ФНС

Алексей и Валерия Чекалины с детьми. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

Алексей и Валерия Чекалины с детьми. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

Срок оплаты налога за 2023 год у четы блогеров Чекалиных истекает летом, задолженности перед Федеральной налоговой службой у них нет. Об этом РИА "Новости" рассказал их адвокат Константин Третьяков.

"У Чекалиных нет задолженности по налогам, срок оплаты поданной декларации истекает 15 июля, они оплатят поданную сумму вовремя", — объяснил он.

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Ранее ФНС уведомила блогершу о том, что её счета могут быть заблокированы, а ей будет запрещено покидать территорию России. Была озвучена и сумма нового долга — 19,9 миллиона рублей. При этом, похоже, после информации о разводе отношения между супругами стали налаживаться: на недавнем семейном фото, сделанном на отдыхе в Дубае, присутствует и Алексей, ранее подавший иск против Валерии на 1,2 миллиарда рублей. 16 апреля стало известно, что мировой судья приостановил бракоразводный процесс до 11 июня с целью дать сторонам время на примирение.

Лариса Сафронова
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