Оплатят вовремя: Адвокат Чекалиных ответил о новых задолженностях блогеров перед ФНС
Адвокат Третьяков: У блогеров Чекалиных нет задолженностей перед ФНС
Алексей и Валерия Чекалины с детьми. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek
Срок оплаты налога за 2023 год у четы блогеров Чекалиных истекает летом, задолженности перед Федеральной налоговой службой у них нет. Об этом РИА "Новости" рассказал их адвокат Константин Третьяков.
"У Чекалиных нет задолженности по налогам, срок оплаты поданной декларации истекает 15 июля, они оплатят поданную сумму вовремя", — объяснил он.
Ранее ФНС уведомила блогершу о том, что её счета могут быть заблокированы, а ей будет запрещено покидать территорию России. Была озвучена и сумма нового долга — 19,9 миллиона рублей. При этом, похоже, после информации о разводе отношения между супругами стали налаживаться: на недавнем семейном фото, сделанном на отдыхе в Дубае, присутствует и Алексей, ранее подавший иск против Валерии на 1,2 миллиарда рублей. 16 апреля стало известно, что мировой судья приостановил бракоразводный процесс до 11 июня с целью дать сторонам время на примирение.