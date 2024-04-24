"Не справились оба": Лерчек назвала занятие, которое даётся намного труднее, чем уплата налогов

"Хотела сказать всем зрителям: берегите свои семьи изо всех сил, вкладывайтесь в отношения в течение всего периода, потому что это намного более сложная работа, нежели просто зарабатывать деньги, платить налоги, делать съёмки, сидеть, есть, смеяться... Это самая сложная работа, и, к сожалению, так вышло, что с этой работой на каком-то этапе мы [с мужем] не справились оба", — призналась Лерчек.