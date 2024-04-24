"Не справились оба": Лерчек назвала занятие, которое даётся намного труднее, чем уплата налогов
Лерчек на шоу Басты заявила, что платить налоги легче, чем удержать любовь
Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина). Фото © Telegram / "Лерчек теперь тут"
Строить отношения с другим человеком намного сложнее, чем зарабатывать деньги и платить налоги. Такое заявление сделала блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) в новом выпуске шоу рэпера Басты (Василий Вакуленко) "Вопрос ребром".
Лерчек о сложности выстраивания отношений с человеком на шоу "Вопрос ребром". Видео © VK / Gazgolder
"Хотела сказать всем зрителям: берегите свои семьи изо всех сил, вкладывайтесь в отношения в течение всего периода, потому что это намного более сложная работа, нежели просто зарабатывать деньги, платить налоги, делать съёмки, сидеть, есть, смеяться... Это самая сложная работа, и, к сожалению, так вышло, что с этой работой на каком-то этапе мы [с мужем] не справились оба", — призналась Лерчек.
Напомним, сообщения о разводе четы Чекалиных появились 19 марта. У пары есть трое детей. Сейчас Валерия и её муж Артём Чекалин заняты разделом имущества. Супруг подал в отношении половинки иск на сумму 1,2 миллиарда рублей. А ещё им нужно разделить люксовый автомобиль Bentley Continental GT 2021 года, стоящий больше 29 миллионов рублей. 16 апреля стало известно, что мировой судья приостановил бракоразводный процесс до 11 июня, чтобы дать сторонам время на примирение.