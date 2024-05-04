Боня предложила составить ей компанию на Каннском фестивале, но есть нюанс
Боня предложила подписчикам организовать поездку на Каннский фестиваль за ₽3 млн
Виктория Боня. Обложка © VK / Виктория Боня
Российская блогерша и телеведущая Виктория Боня предложила подписчикам заплатить от семи до десяти миллионов рублей, чтобы пройти на Каннский кинофестиваль в её компании. Деньги селебрити готова принять наличными или в криптовалюте, пишет Mash.
Виктория Боня предложила пройти с ней на Каннский фестиваль за внушительную сумму денег. Видео © Telegram / Mash
"Хочу сказать, что, если у кого-то есть желание поехать на Каннский кинофестиваль, я могу всё устроить. От трёх миллионов рублей есть возможность для вас найти всё, что вам нужно. <...> Три миллиона — это билет, машина, которая вас привезёт туда, и если есть желание пойти со мной, то цена уже в два раза больше. <...> Могу полностью вас сводить на Каннский кинофестиваль, а если вы захотите, чтобы о вас написала иностранная пресса, — всё возможно, если у вас на это есть бюджет", — заявила блогерша.
Боня даже готова подобрать желающим соответствующее платье. Вот только не совсем понятно, какие гарантии кроме честного слова будут предоставлены человеку, который всё же решится стать её компаньоном на мероприятии.
Кстати, ранее появились слухи о беременности Виктории. Однако экс-участник реалити-шоу "Дом-2" Степан Меньщиков заявил, что все разговоры о том, будто Боня ожидает второго ребёнка, ни на чём не основаны. При этом сама телеведущая активно подкидывала дров в пламя этого инфоповода, например, публикуя в социальной сети фрагмент съёмок шоу "Злые языки", где у неё довольно сильно был виден округлившийся живот.