Боня предложила составить ей компанию на Каннском фестивале, но есть нюанс

"Хочу сказать, что, если у кого-то есть желание поехать на Каннский кинофестиваль, я могу всё устроить. От трёх миллионов рублей есть возможность для вас найти всё, что вам нужно. <...> Три миллиона — это билет, машина, которая вас привезёт туда, и если есть желание пойти со мной, то цена уже в два раза больше. <...> Могу полностью вас сводить на Каннский кинофестиваль, а если вы захотите, чтобы о вас написала иностранная пресса, — всё возможно, если у вас на это есть бюджет", — заявила блогерша.