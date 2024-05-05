День водолаза, День шифровальщика, Пасха: Праздники и приметы 5 мая Государственных праздников 5 мая в России нет. Поздравляем водолазов и шифровальщиков с профессиональной датой, отмечаем главный христианский праздник — Светлое Христово Воскресение, Пасху. 5 мая, 03:00 Обложка © Shutterstock / FOTODOM

День водолаза

Дата в 2024 году: 5 мая, воскресенье.

Профессиональный праздник.

В России в 2024 году День водолаза отмечается 5 мая и проходит на официальном уровне 23-й раз. Праздник был учреждён Указом президента РФ от 05.05.2002. Приурочен к основанию первой водолазной школы в г. Кронштадте 05.05.1882 г. День водолаза — профессиональный праздник водолазов. В торжествах участвуют водолазы, производители подводного снаряжения, инструкторы по дайвингу, любители подводного плавания, преподаватели, студенты и выпускники Военно-морского инженерного института.

День шифровальщика

Дата в 2024 году: 5 мая, воскресенье.

Другие названия: День криптографической службы России.

Фото © ТАСС / Виталий Невар

День шифровальщика отмечается в России ежегодно 5 мая. Праздник приурочен к созданию службы криптографии и шифрования 05.05.1921 г. Криптографические службы преследуют главную задачу — обеспечение защиты данных от нежелательного доступа. Они играют ключевую роль в обеспечении безопасности конфиденциальной информации, особенно в сфере национальной безопасности. С появлением новых информационных технологий криптография достигла высокого уровня развития, позволяя использовать передовые цифровые методы для шифрования.

Пасха

Дата в 2024 году: 5 мая, воскресенье.

Другие названия: Воскресение Христово; Великдень.

Церковное название: Светлое Христово Воскресение. Пасха.

Значение: воскресение Иисуса.

Пасха отмечается в первое воскресенье после полнолуния, наступающего не ранее дня условного весеннего равноденствия, 21 марта. В 2024 году Воскресение Христово приходится на 5 мая. Это главное событие года для православных христиан. Полное церковное название праздника — Светлое Христово Воскресение. Торжество приурочено к воскресению Иисуса Христа после распятия.

Воскресение Христово (икона Андрея Рублёва). Фото © Wikipedia

Понтий Пилат, римский прокуратор Иудеи, приговорил Иисуса Христа к мучительной смерти на кресте. Спасителя распяли на горе Голгофе возле Иерусалима. Дата его смерти точно неизвестна. Это случилось в пятницу между 26 и 36 годами н.э. После смерти тело Иисуса завернули в плащаницу и положили в гроб (каменную пещеру). В ночь с субботы на воскресенье, накануне иудейской Пасхи, жёны-мироносицы пришли к месту погребения и увидели отверстую пещеру, в которой находился ангел. Он объявил о воскресении Христа.

Название праздник получил от иудейской Пасхи (Песах), в ночь на которую произошло воскресение Христа. У иудеев Пасха отмечает Исход, освобождение от рабства в Египте. Об этом написано в Ветхом Завете.

Пасха — это самый важный праздник в христианстве. Торжественное богослужение начинается в храмах до полуночи. Сначала служится полунощница, в алтарь уносят плащаницу. Ровно в полночь звучат праздничные гимны, и начинается утреня. Затем проводят крестный ход вокруг храма. Всё это сопровождается звоном колоколов и пением. Неотъемлемыми частями пасхальной службы являются пасхальные часы и литургия Иоанна Златоуста.

В этот день во многих храмах прихожанам дозволяется самим звонить в колокол. Сделать это можно, поднявшись на колокольню в сопровождении священника.

Фото © ТАСС / ЕРА / YURI KOCHETKOV

В этот праздничный день пасхальные угощения — куличи, пасхи, яйца — освящают в церкви. В плетёных корзинах под полотенцем их несут на благословение. Также святят артос — квасной хлеб. Его раздают народу для хранения до следующей Пасхи. Артос принимают натощак в случае болезни.

Приметы и поверья на 5 мая:

если к Пасхе растает весь снег, то в этом году будет хороший урожай;

если в праздник покормить уличных птиц хлебными крошками, то в текущем году вам будут сопутствовать удача и богатство;

увидишь пасхальный рассвет — будет удача в делах;

у хозяйки, которая испечёт удачный пасхальный хлеб, в доме будет достаток и благополучие;

после службы в храме необходимо на удачу затушить свечу;

потухшая во время службы свеча является плохим предвестником.

Именины 5 мая отмечают:

Фёдор

Теодор

Платон

Остап

Лука

Клим

Дмитрий

Гавриил

Всеволод

Виталий

Варфоломей.

Авторы Андрей Соколов