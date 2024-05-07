Верочка, Надя или Тося: Какая вы женщина из советского кино по знаку зодиака В советском кино было много культовых женских персонажей, которые до сих пор любимы большинством россиян. Интересно, что многие из них — 100%-ные близнецы представителей некоторых знаков зодиака. Life.ru рассказывает, кто из персонажей фильмов СССР — ваша астрокопия. 7 мая, 16:00 В легендарных советских фильмах есть героиня – клон каждого знака зодиака. Обложка © Shutterstock / FOTODOM, © "Служебный роман" (1977), режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов, "Иван Васильевич меняет профессию" (1973), режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай / Kinopoisk

Лучшие советские фильмы породили много необычных героинь. Их поведение, манеры и черты характера запомнились на всю жизнь россиянкам. Причина в том, что они были яркими и обладали необычным характером. Кто культовые персонажи кино СССР были по знаку зодиака и кто из этих знаменитых женщин — ваш близнец по созвездию?

Знак зодиака Овен — Тося из "Девчат"

У женщин-Овнов клон — Тося из советского кино "Девчата". Фото © "Девчата" (1962), режиссёр Юрий Чулюкин, сценарист Борис Бедный / Kinopoisk

Если вы родились под знаком зодиака Овен, то ваш астрологический близнец — Тося из советского фильма "Девчата" (1962). Персонаж — 18-летняя хрупкая девушка невысокого роста. Она слегка наивная, очень энергичная и боевая. Отличалась тем, что никогда не падала духом.

Знак зодиака Телец — Зиночка из "Иван Васильевич меняет профессию"

Зиночка из фильма СССР "Иван Васильевич меняет профессию" тоже была по гороскопу Тельцом. Фото © "Иван Васильевич меняет профессию" (1973), режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай / Kinopoisk

Копия представителей знака зодиака Телец — Зиночка из, пожалуй, лучшего фильма СССР "Иван Васильевич меняет профессию" (1973). Она очень загадочная женщина, которая отличается скромностью, "тихим поведением" и привязанностью к семье. Героиня очень любит своего супруга и заботится о нём.

Знак зодиака Близнецы — Верочка из "Служебного романа"

Знак зодиака Близнецы: секретарь Верочка из лучшего фильма СССР "Служебный роман". Фото © "Служебный роман" (1977), режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы

Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk

Если по гороскопу вы Близнецы, то могли узнать себя в Верочке из "Служебного романа" (1977). Она — миниатюрная брюнетка, обладающая не очень развитыми профессиональными навыками. Любит сплетничать, раздавать советы направо и налево, интересуется модой и хочет выйти замуж за богатого мужчину.

Знак зодиака Рак — Надя из "Любовь и голуби"

Дамы-Раки — Надя из легендарной советской картины "Любовь и голуби". Фото © "Любовь и голуби" (1984), режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk

Женщины, родившиеся под знаком зодиака Рак, в жизни очень похожи на Надю из кино СССР "Любовь и голуби" (1984). Она — обычная женщина средних лет из деревни. В своей семье Надя главная и с домашними обязанностями справляется на отлично. Героиня воспитывает троих детей и держит своего мужа в "ежовых рукавицах".

Знак зодиака Лев — Раиса Захаровна из "Любовь и голуби"

Женщины-Львы — Раиса Захаровна из советского кино "Любовь и голуби". Фото © "Любовь и голуби" (1984), режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk

Полный клон женщин-Львов — Раиса Захаровна из всё того же известного советского фильма "Любовь и голуби" (1984). Ей 45 лет, а мужа до сих пор нет. Женщина — взбалмошная дама, которая пытается показать другим, что она из высшего общества и понимает основные тенденции в моде. Но в действительности героиня одинока и жаждет встретить новую любовь. Да и судьба у неё сложилась в итоге тяжёлая.

Знак зодиака Дева — Людмила Прокофьевна из "Служебного романа".

Дамы-Девы — Людмила Прокофьевна из фильма СССР "Служебный роман". Фото © "Служебный роман" (1977), режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk

На работе многие женщины, рождённые под знаком зодиака Дева, ведут себя точь-в-точь как Людмила Прокофьевна из "Служебного романа" (1977). Она довольно суровая дама-начальник. Сначала героиня была холодной и суровой, показывала стальной характер и неприметно одевалась. Однако через какое-то время Людмила Прокофьевна изменилась и стала более женственной. А всё из-за любви.

Знак зодиака Весы — Нина из "Кавказской пленницы"

Персонажи советского кино и гороскоп: Нина из "Кавказской пленницы" и знак зодиака Весы. Фото © "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1966), режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk

Нина из фильма СССР "Кавказская пленница" (1966) — полное олицетворение красоток, родившихся под знаком зодиака Весы. Героиня была идеальной: занималась спортом, хорошо училась, проявляла доброту к окружающим людям и смелость. Она была открыта всему новому. Кстати, недавно стало известно, как на самом деле звали тех самых бандитов. А вы догадывались?

Знак зодиака Скорпион — Миледи из фильма "Д’Артаньян и три мушкетёра"

Женщины-Скорпионы — Миледи де Винтер из лучшего фильма СССР "Д’Артаньян и три мушкетёра". Фото © "Д`Артаньян и три мушкетера" (мини-сериал, 1979), режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич, сценаристы Марк Розовский, Александр Дюма – отец / Kinopoisk

Женщин, родившихся под знаком зодиака Скорпион, можно описать на примере Миледи де Винтер из известного советского кино "Д’Артаньян и три мушкетёра" (1979). У героини была точёная фигура, яркие светлые волосы и красивые черты лица. Поэтому её считали очень привлекательной. Также у Миледи был обворожительный голос. Она использовала его для соблазнения мужчин, благодаря чему выуживала из них секретную информацию.

Знак зодиака Стрелец — Надя из кино "Самая обаятельная и привлекательная"

Женщина со знаком зодиака Стрелец — Надя Клюева из советского кино "Самая обаятельная и привлекательная". Фото © "Самая обаятельная и привлекательная" (1985), режиссёр Геральд Бежанов, сценаристы Геральд Бежанов, Анатолий Эйрамджан / Kinopoisk

Надя Клюева из известного фильма СССР "Самая обаятельная и привлекательная" (1985) отлично олицетворяет собой женщину со знаком зодиака Стрелец. Молодая героиня усердно трудилась и пыталась выслужиться перед начальством. Но из-за своей доброты она совсем не умела отказывать другим людям, поэтому Надю постоянно использовали, а за спиной смеялись. Типичная проблема Стрельцов!

Знак зодиака Козерог — Катя из фильма "Москва слезам не верит"

Женщина со знаком зодиака Козерог — Катя из фильма СССР "Москва слезам не верит". Фото © "Москва слезам не верит" (1979), режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk

У женщин, которые родились под знаком зодиака Козерог, тоже есть близнец из советского кино — Катя из "Москвы слезам не верит" (1979). Героиня — простая девушка, но с сильным характером. Она всегда проявляет активность и пытается изучить что-то новое. Основная черта Екатерины — детская наивность, которую можно считать и плюсом, и минусом героини.

Знак зодиака Водолей — Принцесса из "Обыкновенного чуда"

Кто вы по гороскопу из советского кино? Знак зодиака Водолей — Принцесса из фильма "Обыкновенное чудо". Фото © "Обыкновенное чудо" (ТВ, 1978), режиссёр Марк Захаров, сценарист Марк Захаров, Евгений Шварц / Kinopoisk

Киношной копией дам, родившихся под знаком зодиака Водолей, могла бы стать Принцесса из известного советского кино "Обыкновенное чудо" (1978). Она красивая и чувственная. Обладает добрым характером и проявляет к людям великодушие. Также весь фильм Принцесса пытается прийти на помощь всему миру и не теряет надежды на чудо.

Знак зодиака Рыбы — Надя из "Иронии судьбы, или С лёгким паром"

Женщин-Рыба — Надя из советского кино "Ирония судьбы, или С лёгким паром". Фото © "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" (ТВ, 1975), режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk

Женщины, кто по гороскопу Рыбы, очень похожи в своём поведении на Надю из, пожалуй, лучшего советского фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром" (1975). Героиня преподаёт в школе и мечтает научить детей думать и хорошо писать. Однако Надя иногда грустит и ощущает себя несчастной. Всё потому, что женщина немного инфантильная и не умеет любить себя.

Авторы Никита Фартов