Муза, Амазонка или Ужасная Мать: 8 женских архетипов — как узнать свой и ловко сыграть на этом в жизни
Все люди сочетают в себе множество черт характера, но профессионалы психологии умеют выделять преобладающие, из-за чего разделили женщин на восемь типов. Как узнать свой и что сделать, чтобы стать по-настоящему счастливой, — в материале Life.ru.
Если вы хотите лучше узнать о том, какие черты и качества преобладают в вашей личности, можно обратиться к теории об архетипах, предложенной всемирно известным психиатром Карлом Густавом Юнгом. Ведь, зная особенности своего характера, можно попробовать избежать проблем в жизни. И, наоборот, вычислить, что надо делать, чтобы жить максимально комфортно.
Что такое архетипы в психологии
Женские архетипы в психологии: как определить свой? Фото © Shutterstock / FOTODOM
Архетипы — это психодинамические структуры, живущие внутри каждого. Это изначальные универсальные протоформы, которые являются основой личности и определяют наши потребности, чувства, мысли и поведение. Архетипы влияют на то, как мы реагируем на различные события в жизни и строим отношения с окружающими людьми.
Зная архетипы, основанные на сюжетах из мифологии, и то, как развивается тот или иной сценарий, мы сопоставляем информацию с реальностью и получаем ответы на многие вопросы.
Карл Юнг, как рассказывает эксперт, выделял четыре женских архетипа, каждый из которых имеет светлую и теневую сторону: Принцесса или Дрянная Девчонка, Муза или Ведьма, Охотница или Амазонка, Хозяйка или Ужасная Мать. Он подчёркивал, что на самом деле не существует хороших или плохих архетипов — важно научиться работать над собой и использовать качества своей личности во благо. Как именно, сейчас расскажем.
Первый архетип — Принцесса или Дрянная Девчонка
Девушка с архетипом Принцесса всегда ориентирована на общественное признание и одобрение окружающих. Обычно эта черта формируется под влиянием матери, которая не проявляла к девушке должного внимания и заботы в ранние годы. С самого детства ей внушают, что любовь к себе нужно заслужить хорошим поведением. "Принцесса обладает особой эмоциональностью и мечтательностью, она капризна и боится ответственности, верит в сказку и ждёт настоящего принца", — поясняет клинический психолог.
Но ждать ей порой приходится очень долго, потому как реальные кандидаты на её руку и сердце попросту не соответствуют вымышленному идеалу. Именно по этой причине Принцесса иногда даже оказывается в зависимых отношениях, так как наделяет партнёра несуществующими качествами.
Обратная сторона архетипа — Дрянная Девчонка. Основная потребность — противостоять миру, бунтовать и идти вразрез с общепринятыми нормами и правилами.
Такие эпатажные девушки часто попадают в экстремальные ситуации, им сложно создать счастливую и крепкую семью, так как они вечно гнут свою линию и попросту не готовы идти на компромисс.
Если вы заметили в себе черты архетипа Принцесса или Дрянная Девочка, клинический психолог советует поработать над повышением самооценки и избавиться от роли жертвы, которая не позволяет вам расти и развиваться в личностном плане.
Второй архетип — Муза или Ведьма
Муза и Ведьма: как понять женщину в зависимости от её психологического архетипа? Фото © Shutterstock / FOTODOM
Сады Семирамиды, возведённые ради царицы Амитис, величественный Тадж-Махал, построенный в память о Мумтаз-Махал её супругом, миллион алых роз для Маргариты де Севр — что объединяет всех этих женщин? Вероятно, принадлежность к Музе — архетипу женщин, которые вызывали восхищение у мужчин во все времена.
Муза вдохновляет своего партнёра и дарит ему самую чистую, нежную и неземную любовь. Именно ради такой женщины мужчина готов совершать подвиги и быть "достигатором" по жизни.
Но и у Музы есть своя теневая сторона, полная противоположность женственности — это Ведьма, которая стремится взять всё под контроль и всеми манипулировать. Такие опасные и роковые женщины не прочь оказаться в центре пикантных интриг. Они легко и без зазрения совести разбивают сердца, используя мужчин для достижения поставленных целей.
В случае принадлежности к архетипу Ведьма женщине нужно проанализировать собственные ценности и постараться обратить зло во благо. А именно разобраться в своих истинных желаниях, принять на себя ответственность за жизнь и поступки и преобразовать разрушающую энергию в созидательную. Немаловажна в этом случае и своевременная работа с психологом.
Третий архетип — Охотница или Амазонка
Кто вы — Охотница или Амазонка? Тайна женского характера. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Охотница — сильная и независимая, энергичная и уверенная в себе женщина, которая строит успешную карьеру и не торопится вступать в брак и обзаводиться детьми. "Она любит бросать себе вызов и привлекать к своей персоне внимание публики. Рядом с собой она хочет видеть надёжного партнёра — мужчину, с которым они смогут стать не просто семьёй, а настоящей командой", — рассказывает Life.ru клинический психолог Владислава Петлер.
В теневой же структуре вместо Охотницы мы можем увидеть Амазонку — циничную и хладнокровную женщину, которая привыкла обесценивать мужчин и постоянно соревноваться с представителями сильного пола. Она неразборчива в сексуальном поведении и относится к мужчинам как к объектам для плотских утех, при этом тайно мечтая о настоящем принце и испытывая презрение к партнёру.
К слову, на сегодняшний день в условиях современных реалий данный архетип встречается довольно часто — это карьеристки, боевые подруги и компаньонки, умеющие работать в команде и ориентированные на достижение целей.
У Амазонок хорошо развиты дисциплина, рациональное мышление и логика по мужскому типу, что делает их более организованными и структурированными по сравнению с другими женщинами. Они всегда подчёркивают свою женственность при помощи всевозможных аксессуаров успешности, но при этом опираются на логику и прагматизм.
"Если вы признали в себе черты Охотницы или Амазонки, поработайте над развитием эмпатии и сострадания", — советует эксперт. Для начала стоит избавиться от иллюзии собственного превосходства над окружающими и осознать, что каждый человек имеет право на ошибку. Попробуйте открыться для новых эмоций и дать волю внутреннему ребёнку, чтобы разобраться в чувствах и обнажить тайные желания.
Четвёртый архетип — Хозяйка или Ужасная Мать
Чем отличаются в отношениях женщины с архетипом Хозяйка и Ужасная Мать? Фото © Shutterstock / FOTODOM
Хозяйка — архетип мудрой, радушной и гостеприимной женщины, которая несёт на своих хрупких плечах груз ответственности за счастье и здоровье близких. Она любит хлопотать по дому и заниматься рутинными делами, стремится создать крепкую семью и поддерживать уютную атмосферу в жилище. При этом она не позволяет другим нарушать свои собственные границы, ценит себя и ожидает уважительного отношения в свой адрес.
При переходе на теневую сторону из Хозяйки выходит Ужасная Мать — женский архетип, который отличают особая требовательность к окружающим и даже авторитарность.
Ужасная Мать не готова подчиняться мужчине и делиться властью, она не может принимать чужое мнение, склонна фокусироваться на негативных эмоциях и часто подвергает критике окружающих. Зачастую в силу сложностей своего характера Ужасная Мать чувствует себя одинокой и остаётся одна, так как даже близкие люди не выдерживают давления и не готовы постоянно испытывать чувство вины.
Что Хозяйка, что Ужасная Мать — это архетипы, представительницы которых не умеют заботиться о себе, что нередко приводит к эмоциональному выгоранию.
Если вы склонны всегда приходить на помощь, ставя чужие интересы выше своих, остановитесь, подумайте о себе и попытайтесь правильно расставить приоритеты, чтобы наполнить себя положительными эмоциями, вернуться в ресурсное состояние и поделиться своей энергией с окружающим миром.
Владислава Петлер отметила, что, если в вас преобладают черты теневой стороны того или иного архетипа, а качества светлых сторон выражены недостаточно, всё не так страшно. "Надо понимать, что каждый человек имеет огромный потенциал и ресурс для изменений своего внутреннего состояния и архетипа", — обнадёживает эксперт.
Развить в себе желаемые качества возможно благодаря выполнению специальных психологических практик и сессий со специалистом — всё это поможет вам управлять разными гранями своей женственности и адаптироваться к изменяющимся условиям жизни.
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