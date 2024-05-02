Можно ли до конца простить измену и сохранить брак после неверности любимого человека

Измена — это отдельное травмирующее событие, которое в большинстве случаев вызывает сбой адаптации. Эмоциональный заряд от известия о неверности настолько сильный, что человек теряет опору. Отсюда повышенная раздражительность, нарушение сна и аппетита, ухудшение здоровья и отсутствие энергии для работы.

Часто супруг, которому изменили, не понимает, что с ним происходит, и пытается справиться с эмоциями самостоятельно. Как правило, становится только хуже. Самовольное назначение антидепрессантов, алкоголь, курение и т.д. могут вызвать крайне негативные последствия. Психолог Ксения Баушина рассказала Life.ru, как сохранить брак после такого предательства.

Как измена отражается на браке?

Как правильно вести себя супругам, если вскроется измена одного из них? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Тот, кто "простил", похож на натянутую струну. В этом состоянии не составляет труда разжечь скандал по любому поводу: накричать на детей, сорваться на коллег по работе. И, конечно же, в пылу припомнить второй половине её грех во всех красках.

В это время другая сторона искренне не понимает, что происходит. Ксения Баушина Психолог

Извинения принесены, выводы сделаны, обещания розданы. Что не так? Брак трещит по швам. Со слов эксперта, как правило, большинство случаев заканчивается разводом. Это вопрос времени и объёма терпения участников процесса.

Какие ошибки совершают супруги на пути к примирению после измены?

Пострадавшая сторона пытается узнать все подробности. Тем самым подпитывая свой комок негативных эмоций. Пара после "примирения" делает вид, что ничего не произошло. Закрывать глаза на произошедшее — как маскировать огромную трещину в стене обоями. Выясняют причину измены "по горячим следам". Не прожив эмоции до конца, вести продуктивный разговор не получится, все попытки будут заканчиваться серьёзными ссорами.

Какие выходы из этой ситуации?

Можно ли простить измену любимого по-настоящему и что для этого нужно сделать: мнение психолога. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Обида — самая сильная эмоция, возникающая после измены. На ней и зацикливается человек, узнав, что выбрали не его.

И теперь становится важным поработать с обидой, то есть прожить эмоции здесь и сейчас, чтобы отпустить их и продолжить жить дальше спокойно. Ксения Баушина Психолог