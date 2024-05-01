Это вообще законно: 6 психологических лайфхаков, которые работают слишком хорошо

Делимся шестью психологическими лайфхаками, которые помогут вам в повседневной жизни. Обязательно их пробуйте, ведь это ничего не стоит, а результат может заметно улучшить жизнь. В лучшую сторону, конечно.

1. Как заставить поверить в вашу ложь: добавьте неловкую подробность

6 психологических лайфхаков, которые сильно упрощают жизнь. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Когда вы лжёте или приукрашиваете свой рассказ, добавьте к нему какую-нибудь подробность, которую, как кажется, ни один человек ни за что бы о себе не рассказал. Это придаст повествованию больше реалистичности и убедительности, а значит, и шанс, что в это поверят, больше.

2. Если вы не можете приступить к работе: метод прокрастинации

Если возникает сильное желание отложить работу или вы чувствуете себя немотивированным, попробуйте метод прокрастинации. Просто постойте посреди комнаты и запретите себе делать буквально всё. По прошествии 15 минут вы, скорее всего, почувствуете себя готовым взяться за работу, какой бы она ни была. Иногда просто нужно дать себе небольшую паузу и создать ощущение запрета, чтобы в конечном итоге легче справиться с задачами.

3. Доверие во время разговора: наблюдайте за руками и ладонями

Упрощение жизни: 6 проверенных психологических советов. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Во время разговора обратите внимание на руки и ладони собеседника. Если он вам их показывает — это хороший признак доверия. Открытая поза, когда человек не скрывает свои руки и демонстрирует их, может указывать на чувство комфорта и уверенности из-за вашего присутствия. Это может быть полезным индикатором, он поможет вам лучше понять и установить связь с другим человеком.

4. Как добиться ответа на любой вопрос

Если вы задали кому-то вопрос, а человек ответил не полностью, не спешите переходить к следующему. Просто молча подождите. Часто после небольшой паузы человек самостоятельно продолжит говорить и дополнит свой ответ. Мы, люди, не терпим пауз в разговоре. Это нужно знать и использовать в свою пользу.

5. Как расположить собеседника: активное участие и знаки внимания

Во время разговора обязательно кивайте головой или не забывайте задавать наводящие вопросы. Это расположит собеседника. Показывайте, что вы внимательно слушаете, проявляйте интерес к тому, что он говорит. Активное участие и знаки внимания помогут укрепить взаимосвязь и создать более позитивную атмосферу во время общения.

6. Как быстро справиться со стрессом: жуйте жвачку

Психологические хитрости, которые помогут вам в жизни. Фото © Shutterstock / FOTODOM

А вы знали, что жевательная резинка может оказаться полезным инструментом в борьбе со стрессом. Её жевание снижает выработку гормона кортизола, соответственно, снимает стресс. Во время любой стрессовой ситуации попробуйте жевать жевательную резинку. Этот лайфхак в силах помочь вам сосредоточиться, снизить нервозность и повысить продуктивность.