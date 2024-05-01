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1 мая, 12:31

Bugatti выпустила суперкар, способный обогнать болид "Формулы-1"

Bugatti Bolide. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Bugatti Bolide. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Компания Bugatti выпустила новый суперкар Bolide. Эксперты называют данный автомобиль самым экстремальным в истории компании, сообщает портал "Тарантас ньюс".

В состоянии концепта Bolide был представлен в конце 2020 года и вызвал огромный интерес. Многие утверждали, что автомобиль слишком опасен для серийного выпуска, но Bugatti всё равно представила его на рынке.

Под капотом у Bolide — восьмилитровый двигатель W16, который генерирует 1578 лошадиных сил. Вес новой модели при этом составляет около 1450 килограммов благодаря использованию углепластика. Из-за своей лёгкости суперкар Bugatti может достигать максимальной скорости до 380 км/ч.

Также производители отмечают не только высокую скорость автомобиля, но и манёвренность, управляемость на поворотах, а также отличное сцепление с дорогой.

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Ранее Life.ru сообщал, что Bugatti только анонсировала данную модель. По заявлениям компании, модель готова побить рекорд скорости "Формулы-1", установленный в 2016 году (372,5 км/ч) финским гонщиком "Мерседеса" Валттери Боттасом.

Мирон Сидоров
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