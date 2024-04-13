Bugatti заявила, что её гиперкар Bolide побил рекорд "Формулы-1"

Автомобилестроительная компания Bugatti утверждает, что её новый трековый гиперкар Bolide достигает максимальной скорости 380 километров в час. Такой показатель превосходит рекорд скорости "Формулы-1", установленный в 2016 году (372,5 км/ч) финским гонщиком "Мерседеса" Валттери Боттасом.

Водный тест Bugatti Bolide. Видео © YouTube / Bugatti

При этом стоит отметить, что машины "Формулы-1" ехали и быстрее, правда, вне соревнований. Так, в 2006 году южноафриканский гонщик Алан ван дер Мерве за рулём специальной версии автомобиля "Хонда" показал 397,36 км/ч на озере Бонневилль в США.

Bugatti Bolide впервые был представлен публике в 2020 году. Это будет один из последних автомобилей данной марки с восьмилитровым двигателем W16 мощностью 1600 лошадиных сил. Однако во время теста силовая установка развивала скорость ещё больше — 1852 лошадиные силы. Уточняется, что при серийном производстве выпустят 40 машин, стоимость одной составляет четыре миллиона евро (почти 400 миллионов рублей).