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13 апреля, 16:24

Bugatti заявила, что её гиперкар Bolide побил рекорд "Формулы-1"

Гиперкар Bugatti Bolide. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Гиперкар Bugatti Bolide. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Автомобилестроительная компания Bugatti утверждает, что её новый трековый гиперкар Bolide достигает максимальной скорости 380 километров в час. Такой показатель превосходит рекорд скорости "Формулы-1", установленный в 2016 году (372,5 км/ч) финским гонщиком "Мерседеса" Валттери Боттасом.

Водный тест Bugatti Bolide. Видео © YouTube / Bugatti

При этом стоит отметить, что машины "Формулы-1" ехали и быстрее, правда, вне соревнований. Так, в 2006 году южноафриканский гонщик Алан ван дер Мерве за рулём специальной версии автомобиля "Хонда" показал 397,36 км/ч на озере Бонневилль в США.

Bugatti Bolide впервые был представлен публике в 2020 году. Это будет один из последних автомобилей данной марки с восьмилитровым двигателем W16 мощностью 1600 лошадиных сил. Однако во время теста силовая установка развивала скорость ещё больше — 1852 лошадиные силы. Уточняется, что при серийном производстве выпустят 40 машин, стоимость одной составляет четыре миллиона евро (почти 400 миллионов рублей).

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Ранее Life.ru писал, что в Лондоне нашли Ferrari, угнанный у пилота "Формулы-1" Герхарда Бергера 28 лет назад. Машину украли в апреле 1995 года в итальянской Имоле во время Гран-при Сан-Марино.

Дарья Нарыкова
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