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2 марта, 18:16

Ферстаппен одержал восьмую победу подряд, выиграв первый Гран‑при нового сезона "Ф-1"

Ферстаппен стал победителем первого этапа нового сезона "Формулы‑1" в Бахрейне

Ферстаппен стал победителем первого этапа нового сезона "Формулы‑1" в Бахрейне. Обложка © X / Formula 1

Ферстаппен стал победителем первого этапа нового сезона "Формулы‑1" в Бахрейне. Обложка © X / Formula 1

Нидерландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен одержал победу на первом этапе нового сезона "Формулы‑1" Гран-при Бахрейна. Он проехал 57 кругов чуть более чем за полтора часа (1 час 31 секунда).

Ферстаппен стал победителем первого этапа нового сезона "Формулы‑1" в Бахрейне. Видео © X / Formula 1

Второе место занял напарник Ферстаппена по команде мексиканец Серхио Перес, проигравший более 20 секунд. Тройку призёров замкнул испанский пилот "Феррари" Карлос Сайнс – младший. Соревнования состоялись на автодроме в Сахире.

Стоит отметить, что для 26-летнего Ферстаппена это уже восьмая победа подряд с учётом гонок прошлого сезона. Следующий этап "Формулы-1" состоится в Саудовской Аравии с 7 по 9 марта.

Ранее семикратный чемпион "Формулы‑1" Льюис Хэмилтон объяснил переход из "Мерседеса" в "Феррари". В соцсетях британец написал пост, в котором указал, что стремился к этому с детства.

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Наталья Исакова
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