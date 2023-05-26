Эти 6 признаков со 100%-ной вероятностью докажут, что мужчина завёл любовницу и изменяет

Чтобы понять, как ведут себя мужчины, крутящие роман на стороне, Лайф поговорил с психологом Эленой Гамаюн. Помимо факта измены мы попробовали понять причины и предпосылки такого поступка. По словам специалиста, у мужа и жены, какое-то время находящихся вместе, обязательно установится некая связь друг с другом. И вот если она начнёт рушиться, то это повод обратить внимание и задуматься, нет ли у вас кризиса отношений. Какие признаки будут указывать на наличие второй женщины у мужчины?

1. Потеря эмоционального контакта

Связь на эмоциональном центре, то есть на сердечном. Когда у людей есть взаимопонимание, когда они делятся друг с другом какими-то новостями, обмениваются эмоциями, когда они друг другу улыбаются. Если у мужчины появляется любовница, то теряется эмоциональный контакт Элена Гамаюн Психолог

В этом случае партнёр станет более замкнутым, не захочет уже ничего рассказывать жене. Один из явных признаков — пароль на смартфоне или ноутбуке, которого не было, или закрытый замок на двери. То есть мужчина начал запираться, например, в ванной. Также тревожным звоночком должно стать новое поведение супруга: он скрывает контакты, отходит подальше, когда говорит по телефону, резко прерывает действия, когда замечает за собой слежку или интерес.

2. Больше нет общих целей, каждый живёт отдельной жизнью

Как понять, что у мужчины появилась любовница. Фото © Shutterstock

Следующая связь, которая рушится при измене и появлении любовницы, — это ментальная. "То есть когда у людей общие цели, разговоры, взаимопонимание на ментальном уровне. Когда оно теряется и каждый начинает жить своей жизнью со своими интересами и друзьями, это отличный показатель", — поясняет психолог Элена Гамаюн.

Чтобы компенсировать пустоту и скуку (с женой уже ничем делиться не хочется), мужчины часто заводят себе любовницу, то есть единомышленницу. Поэтому если замечаете, что раньше супруг делился своими мыслями, когда вы обсуждали совместное будущее, а сейчас перестал, то это очень печальный признак. Значит, он поделился ими с кем-то другим.

3. Проблемы в сексуальной сфере

Секс изменился или вовсе пропал из вашей жизни, стал грубым или слишком быстрым, похожим на исполнение супружеского долга. Если раньше не было таких проблем, то это может стать также намёком Элена Гамаюн Психолог

Иначе — отсутствие близости. С чем это связано? Мужчина теряет интерес в интимной сфере к своей супруге. И если у мужа долгое время нет секса с женой, то это не повод думать, что он встал на путь воздержания. Возможно, секс происходит у него в другом месте.

4. Мужчина теперь агрессивный и грубый

6 признаков, которые выдают измену мужа. Фото © Shutterstock

"Когда муж изменяет жене, для него это всё равно адреналин, стресс. Некоторые реагируют на измену расслабленно и спокойно, а другие, наоборот, могут сильно волноваться и испытывать сильные негативные эмоции. И обычное поведение может смениться на более грубое и агрессивное", — рассказывает психолог.

Когда мужчина заводит любовницу, бывает так, что у него теряется любовная связь со своей женой. И часто в таких ситуациях муж начинает концентрировать своё внимание на её недостатках: придираться по мелочам, видеть всё в дурном свете, считать неопрятной и неухоженной по сравнению с любовницей.

И он начинает становиться мелочным, токсичным, деструктивным, а часто даже может становиться и агрессивным. И это тоже является признаком того, что появилась другая женщина, которой он уделяет внимание, на фоне которой жена ему кажется уже непривлекательным объектом Элена Гамаюн Психолог

5. Банальное нежелание находиться рядом с женой

Это когда мужчина старается ускользнуть из дома или проводит якобы на работе больше времени, когда оправдывает занятость выходных делами, хотя в это время неизвестно на самом деле, где он находится. "Поэтому желание мужчины ускользнуть из дома и проводить выходные где-нибудь в другом месте, частые командировки — это также может являться одним из признаков наличия измены", — говорит эксперт.

6. У мужчины появились проблемы с финансами

Причины, по которым мужья изменяют своим жёнам. Фото © Shutterstock

То есть где-то происходят финансовые траты, которых у мужчины раньше не было. На любовницу же нужно трать деньги. Оправдания будут разными: якобы стал спускать больше денег на себя или свой автомобиль, рассказывать, что его лишили премии или выписали внезапный штраф, что вдруг зарплата у него стала меньше.

Если вы столкнулись с подозрениями в измене мужа, большой ошибкой будет предъявлять ему это в глаза и выйти на конфликтную ситуацию, попытаться что-то доказывать. Ничем хорошим это обычно не кончается Элена Гамаюн Психолог