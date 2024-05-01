Назван верный способ вернуть доверие и секс после измены

Измена — тема щепетильная, и, если она произошла, паре необходимо осознать, что старая форма взаимоотношений уже не работает, а новая — ещё не выстроена. При этом измена произойдёт снова, если не создать новую форму отношений. Об этом рассказала психолог, сексолог Анна Паршикова, отметив, что данная проблема имеет множество подводных камней.

"Один из них — выявление, что является причиной измены. Ведь это значит, что в паре были нерешённые конфликты", — объяснила специалист в беседе с "Газетой.ru".

По её словам, при работе с парой основной фокус психолог делает на проживании кризиса измены (пять стадий проживания горя), поиске неразрешённых конфликтов и их коррекции. Измена является плодом совместного взаимодействия партнёров, тот, кому изменили, тоже мог внести свой вклад, пояснила эксперт. Так, к неверности могут привести безразличие, функциональное отношение к партнёру или непрожитый кризис рождения ребёнка.

Сексолог назвала важным, чтобы оба партнёра признали участие и ответственность за измену: в таком случае один не будет так сильно испытывать чувство обиды, а другой — вины. А затем уже стоит принять осознанное решение о будущем.

"Когда вы научитесь понимать желания и потребности друг друга, у вас выстроится устойчивый фундамент из интимности (дружба, поддержка, понимание), который поможет опять вернуть близость доверие и, конечно же, секс. Ведь секс — это только верхушка айсберга семейной жизни, а всё реально важное и ценное сокрыто внутри", — заключила Паршикова.