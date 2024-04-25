Россиянам назвали смертельно опасные места для занятия сексом

Обочина дороги является одним из самых смертельно опасных мест для занятия сексом. Так считает сексолог Александра Миллер. Кроме того, она назвала ванную комнату, кухню, смотровые площадки, перила, а также мосты и открытые окна нежелательными местами для любовных утех.

"Что касаемо опасных мест, к ним можно отнести ванную, где можно поскользнуться и получить смертельную травму. Горы, мосты, смотровые площадки, перила, открытые окна, кухня, колесо обозрения, обочины дорог", — перечислила сексолог в беседе с NEWS.ru.

По словам специалиста, секс может закончиться плачевно и без опасных мест. При высокой интенсивности можно сломать половой член партнёра или повредить половой орган женщины, особенно если использовать предметы, не предназначенные для сексуальных игр.