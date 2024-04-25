Россиянам назвали смертельно опасные места для занятия сексом
Сексолог Миллер: Обочина дороги — одно из самых опасных мест для интима
Россиянам назвали самые опасные и нежелательные места для занятия сексом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Обочина дороги является одним из самых смертельно опасных мест для занятия сексом. Так считает сексолог Александра Миллер. Кроме того, она назвала ванную комнату, кухню, смотровые площадки, перила, а также мосты и открытые окна нежелательными местами для любовных утех.
"Что касаемо опасных мест, к ним можно отнести ванную, где можно поскользнуться и получить смертельную травму. Горы, мосты, смотровые площадки, перила, открытые окна, кухня, колесо обозрения, обочины дорог", — перечислила сексолог в беседе с NEWS.ru.
По словам специалиста, секс может закончиться плачевно и без опасных мест. При высокой интенсивности можно сломать половой член партнёра или повредить половой орган женщины, особенно если использовать предметы, не предназначенные для сексуальных игр.
Ранее были названы 6 ужасных мест для любовных игр, попробовав которые секса больше не захочется никогда. Секс — это не только приятное занятие, но и настоящее искусство. И хотя существует множество мест, где можно заняться любовью, некоторые из них — очень большой риск для участников процесса.