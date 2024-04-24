Эти 7 женских намёков на секс мужчины чаще всего не замечают — и многое теряют Девушки часто делают намёки на секс, а мужчины их не замечают. Но научиться видеть в словах скрытый смысл не так уж и трудно. Life.ru рассказывает о том, как понимать даму с полуслова и своевременно начать заигрывать. 24 апреля, 16:00 Как понять, что женщина хочет секса: 7 намёков, которые часто парни не понимают. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Немногие женщины говорят о своих желаниях напрямую. Они лишь подают небольшие сигналы мужчине в надежде, что он начнёт действовать. Основных видов намёков девушек на интимную близость не так уж много — всего семь. Какие поступки женщин указывают на их тайное (или даже явное) желание затащить вас в постель?

1. Женщины сокращают дистанцию при общении

Самый явный намёк на секс — физическое приближение к мужчине во время разговора. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Самый скрытый намёк на интим, который делают дамы, — общение с мужчиной на минимальном расстоянии. Если женщина на протяжении свидания или простого общения подходит к вам вплотную, то она готова к более близкому общению. Причём такой сигнал дамы часто посылают не специально, а бессознательно.

2. Накручивают волосы и играют с ними

Говорить намёками у многих женщин в крови. Некоторые из них посылают сигнал о готовности вступить в интимную близость, просто перебирая волосы. Понаблюдайте за женщиной со стороны. Если при общении с другими людьми она вообще не дотрагивается до своей головы, а с вами постоянно накручивает локоны, то это знак, что нужно быть решительнее.

3. "Случайно" оголяют разные части тела

Какой намёк со стороны женщины указывает на повышенный интерес к мужчине? Якобы случайное оголение тела. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Некоторые женщины делают более агрессивные намёки на секс, чем обычные прикосновения к волосам. О желании дамы как можно скорее перевести отношения на новый уровень говорят странные манипуляции с одеждой. Например, случайно приподнятое платье, расстёгнутая пуговица или "неожиданно" задравшаяся юбка.

Особое внимание нужно обращать на манипуляции женщины с верхней частью своего тела. Намёком девушки будут считаться "случайно" оголённое плечо, расстёгнутая пуговица на рубашке, приоткрывающая вид на грудь.

4. Женщины начинают разговаривать на интимные темы

Женщины иногда делают намёки мужчинам и во время обычной беседы. Если вдруг дама невзначай начала диалог о сексе, то это важный сигнал. На желание заняться с вами любовью могут указывать любые расспросы об интимной жизни. Например, сколько женщин у вас было, где был самый экстремальный случай близости и так далее. Если дама рассказывает интимные подробности своей жизни, то она уже почти ваша.

5. Привлекают внимание провокациями

Намёк на секс женщина может сделать с помощью провокации, например изящного наклона. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Женщины посылают намёки мужчинам и с помощью различных интригующих действий. Если во время общения она "случайно" уронила ручку и решила за ней наклониться, выгнув спинку, то вы точно в её фаворитах.

6. Отправляют фотографии, на которых видна фигура или сексуальное бельё

Намёк женщины на интимную близость необязательно должен быть сделан в реальной жизни. В Интернете дамы тоже любят флиртовать. Например, если женщина перед свиданием отправила вам фото в красивом платье и как бы невзначай в кадр попали чулки, красивое нижнее бельё, то дело не в невнимательности. Эту провокацию дама продумала заранее.

7. Слишком крепко прижимаются во время объятий

Намёки мужчинам женщины делают и во время обнимашек при прощании. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Обнимитесь с женщиной после свидания и обратите внимание на то, как она это делает. Если холодно, держа вас за спину всего пару секунд, то переводить отношения на новый уровень она не хочет. Однако если во время объятий она крепко и довольно долго держит вас, то это положительный знак.

Чтобы научиться понимать женщин, недостаточно выучить основные виды намёков на интимную близость. Придётся изучить то, как они мыслят. Ранее Life.ru писал про то, какие 10 истин мужчины хотели вложить в голову женщинам.

Авторы Никита Фартов