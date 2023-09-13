6 ужасных мест для любовных игр, попробовав которые секса больше не захочется никогда

Секс — это не только приятное занятие, но и настоящее искусство. И хотя существует множество мест, где можно заняться любовью, некоторые из них — очень большой риск для всех участников процесса. Расскажем о шести самых ужасных локациях, любовные игры в которых испортят вам настроение надолго.

Общественный туалет

Шесть общественных мест, где не стоит заниматься сексом. Фото © Getty Images

В порыве страсти общественный туалет может показаться идеальным вариантом для любовных игр. Но если вспомнить, в каком состоянии находятся большинство кабинок, идея уже начинает терять весь шарм. К тому же, помимо окружения из неприятных запахов и грязи, секс тут может негативно отразиться на здоровье обоих партнёров.

Пляж

Казалось бы, ничего романтичнее не придумаешь, даже коктейль назвали соответственно — "Секс на пляже". Но, несмотря на красивые виды и свежий воздух, не стоит забывать, что это публичное место. Даже если вы каким-то чудом найдёте специально для любовных утех участок песочка около моря или океана, есть множество негативных аспектов. Но самый опасный из них — песок. Даже во время обычного времяпрепровождения на пляже он может испортить настроение, забившись в купальник или плавки. А в такие интимные процессы и подавно.

Лифт

Ужасные места для секса, о которых нужно знать. Фото © Getty Images

Секс здесь — это не только незаконно, но и опасно. Лифт может остановиться в любой момент, а вы окажетесь в очень неловкой ситуации. Кроме того, практически во всех современных лифтах установлены камеры наблюдения, которые вы можете заметить слишком поздно. Вряд ли у вас кто-нибудь спросит, прежде чем распространить видео с определённым контентом в Интернете. Не стоит рисковать своей репутацией ради быстрого удовольствия. Лучше выберите безопасное место для интима.

Офис

Офис может показаться идеальным местом для эротических экспериментов, но на самом деле это очень опасно. Во-первых, вы можете попасться на глаза проходящим мимо коллегам, что точно приведёт к неприятным последствиям. Во-вторых, заниматься сексом на столах кажется хорошей идеей до первой ручки, закатившейся под спину. Или треснувшей столешницы — и как это объяснять руководству?

Душ

Какие места не подходят для занятия в них сексом. Фото © Shutterstock

Идея заняться любовью в душе звучит очень соблазнительно, но на деле это опасно. Во-первых, в кабинке может быть скользко из-за воды или пара — вы можете поскользнуться, что приведёт к травме. Во-вторых, попадание мыла во время секса в душе в женское влагалище способно нарушить баланс кислой среды. А это потом приведёт к различным проблемам со здоровьем. И не забывайте ужасное свойство воды — она делает скользким то, что быть скользким не должно, и наоборот. Так что секс в душе получает однозначное "нет".

Секс на природе