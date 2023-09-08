Психолог объяснил слабость актёра Ди Каприо к девушкам до 25 лет тремя причинами
Совсем недавно голливудскую звезду застукали за поцелуем с итальянской моделью. Лео не изменяет себе, выбирая компанию относительно молоденьких дам. Почему у 48-летнего актёра такая страсть к девушкам не старше 25?
Раскрыты причины, почему Ди Каприо не встречается с женщинами старше 25 лет, выбирая себе юных особ. Обложка © Getty Images / Lionel Hahn
Выясняя причину, почему Леонардо Ди Каприо так одержим молоденькими девушками, LIFE поговорил с психологом Анастасией Нович, которая рассказала про несколько возможных мотивов поведения практически 50-летнего актёра.
25 лет, по словам специалиста, это особый возраст, когда у человека завершается развитие префронтальной коры головного мозга. Это значит, что у индивида уже формируется личность и осознанное мышление. После 25 лет идёт взросление человека. Почему у мужчины, который сильно старше, происходит выбор именно молодых женщин?
Есть вероятность того, что он подсознательно боится своего взросления или старения, предполагает психолог. А потом добавляет, что Ди Каприо может бояться женщин, которые уже знают, чего они хотят, у кого есть собственное понимание мира, ценностей и желаний.
Возможно, для него это препятствие. Потому что жизнь Ди Каприо стоит в центре, и всё, что находится рядом с этим мужчиной и не направлено на него, является помехой. По этой же причине и женщина будет ему не везде потакать, не везде прислушиваться и разделять.
Почему Леонардо Ди Каприо так любит девушек не старше 25 лет? Ответ психолога. Фото © Getty Images / Mondadori Portfolio / Archivio Spaziani / Rocco Spaziani
Вторая причина, почему Леонардо Ди Каприо любит молоденьких, как предполагает психолог Нович, личные предубеждения. "У него может быть мнение о том, что женщина после 25 лет уже старая, не с таким здоровьем, молодостью. Это возрастное убеждение влияет на то, что мужчина бессознательно ему следует. И, когда женщина начинает взрослеть, цифра увеличивается, он сознательно или бессознательно начинает её "сливать".
Третья причина: часто женщины после 25 хотят детей, хотят семью. Так как Леонардо не был женат, у него прослеживается тенденция быть одиноким и не вступать в зрелые, серьёзные отношения. По ощущениям, эта позиция принципиальна для него.
Как итог, в разговоре с LIFE психолог Анастасия Нович говорит, что, скорее всего, у Леонардо Ди Каприо нет цели выстроить из очередных отношений семью. Он легко заканчивает одни связи с девушками и начинает другие. А всё из-за того, что нет обязательств и особого социального положения.