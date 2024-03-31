Названы способы преодолеть зависимость от фильмов для взрослых

Фильмы для взрослых не имеют ничего общего с реальностью, однако люди этого не осознают и принимают данный видеоконтент за образец. Это может нанести серьёзный вред психологическому и сексуальному здоровью, предупредил сексолог Никита Гросс.

По его словам, зачастую женщина вместо того, чтобы изучать собственные ощущения, пытается ублажить партнёра "наравне с актрисой". То есть у неё формируется убеждение, что мужское удовольствие важнее, чем её собственное.

"Женский оргазм в порно почти всегда на последнем месте: зачастую он либо наигран, либо достигается с помощью специальных игрушек. Это закладывает в подсознание женщин и мужчин ошибочный образ с "выверенными криками и действиями до, в процессе и после удовольствия", — рассказал эксперт в беседе с "Газетой.ru".

Другая опасность порнофильмов — представление сексуальных игрушек как безопасного способа получения удовольствия. Вместе с тем привыкание к секс-гаджету с вибрацией или вакуумным эффектом чревато потерей удовольствия от естественных стимуляций: они будут казаться слишком мягкими по сравнению с вибраторами или чересчур жёсткими на фоне вакуумников. Как вариант — можно использовать игрушки без небиологичных стимуляций.

Ещё один минус — атрофия собственной фантазии, сказал специалист. Возбуждаться всё сложнее и сложнее, поскольку мозг отвыкает создавать волнующие картинки и сюжеты. При этом, по словам Гросса, резко отказываться от фильмов для взрослых не стоит: можно истощить психику и усилить зависимость. Лучше перейти к более мягким — эротическим — жанрам и мастурбации под собственные фантазии. Хорошей альтернативой станет также занятие танцами.

"Если же у вас есть партнёр, то стоит прежде всего с ним делиться своими фантазиями, чтобы по возможности он помогал их реализовывать", — заключил сексолог.