Здоровье и долголетие: Учёные заявили о пользе регулярного секса для женщин
JAMA: Учёные выяснили, сколько секса нужно женщинам для здоровья и долголетия
Регулярный секс положительно сказывается на здоровье женщин. Об этом говорится в исследовании учёных Техасского университета в Остине, опубликованном в журнале The Journal of the American Medical Association (JAMA).
Исследования показали, что половая активность оказывает значительное влияние на физическое и ментальное состояние представительниц слабого пола. Если говорить точнее, то вывод такой: помимо правильного питания, спорта и качественного сна большую роль на здоровье женщины оказывают взаимоотношения с мужчиной.
Дело в том, что во время полового акта выделяются гормоны, которые оказывают сильное воздействие на организм: эстроген, дофамин и серотонин. Регулярным считается секс раз в неделю — этого достаточно для того, чтобы добиться положительного влияния на здоровье. При этом сексологи считают, что из-за низкого риска подхватить заболевания, передающиеся половым путём, которые могут свести на нет всю пользу от регулярного секса, интимные взаимоотношения с постоянным партнёром намного лучше, чем встречи с той же целью с незнакомыми людьми.
Ранее Лайф публиковал результаты опроса, согласно которым значительная часть россиян считает интимную близость на первом свидании нормой. Причём чаще к сексу на первом свидании готовы мужчины, чем женщины (73% против 26%), однако пойти на близость ради быстрого знакомства, чтобы не прогадать и не потратить много времени, готовы уже 30% представительниц прекрасного пола.
Shutterstock