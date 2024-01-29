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29 января, 11:18

Здоровье и долголетие: Учёные заявили о пользе регулярного секса для женщин

JAMA: Учёные выяснили, сколько секса нужно женщинам для здоровья и долголетия

Регулярный секс положительно сказывается на здоровье женщин. Об этом говорится в исследовании учёных Техасского университета в Остине, опубликованном в журнале The Journal of the American Medical Association (JAMA).

Исследования показали, что половая активность оказывает значительное влияние на физическое и ментальное состояние представительниц слабого пола. Если говорить точнее, то вывод такой: помимо правильного питания, спорта и качественного сна большую роль на здоровье женщины оказывают взаимоотношения с мужчиной.

Дело в том, что во время полового акта выделяются гормоны, которые оказывают сильное воздействие на организм: эстроген, дофамин и серотонин. Регулярным считается секс раз в неделю — этого достаточно для того, чтобы добиться положительного влияния на здоровье. При этом сексологи считают, что из-за низкого риска подхватить заболевания, передающиеся половым путём, которые могут свести на нет всю пользу от регулярного секса, интимные взаимоотношения с постоянным партнёром намного лучше, чем встречи с той же целью с незнакомыми людьми.

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Юрий Лысенко
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