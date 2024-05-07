Не только документы: Россияне оценили возможное появление раздела для знакомств на "Госуслугах"

Мошенникам будет сложно использовать раздел для знакомств на "Госуслугах", который предложили создать в Госдуме. Так оценила эту новость эксперт по кибербезопасности Анна Митрохина.

"На сегодняшний день портал "Госуслуги" хорошо защищён, идентификация проходит по нескольким метрикам. Мошеннические схемы возможны, но отследить мошенников правоохранительным органам будет нетрудно, поэтому я считаю такую инициативу положительной", — пояснила эксперт в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

По словам Митрохиной, при использовании такого сервиса нужно будет соблюдать осторожность и правила безопасности, как и при работе с другими онлайн-площадками. Пользователям необходимо проверить, действительно ли это "Госуслуги", а не мошеннический сайт-двойник. Кроме того, обязательно нужно включить двухфакторную аутентификацию.

А как такую новость восприняли сами россияне и готовы ли они к знакомствам на "Госуслугах", решил выяснить сайт kp.ru. Участие в исследовании приняли 5,7 тысячи человек. Оказалось, что большинство граждан эту инициативу не оценили: 79% опрошенных сообщили, что "Госуслуги" — серьёзный ресурс, который нужно использовать исключительно для документооборота и решения ключевых вопросов, а не превращать его в развлекательную площадку.

С большим позитивом отнеслись к такой идее 20% опрошенных: 11% из них отметили, что знакомиться на "Госуслугах" было бы очень удобно, ведь в профиле видна вся информация о потенциальном партнёре. Ещё 9% отметили, что знакомства на базе "Госуслуг" будут более безопасными, чем в других приложениях.

"Давно пора. Если государство заинтересовано в появлении большего количества детей, то нужно начинать с того, что нужно больше пар знакомить друг с другом, иначе нам через несколько лет грозит появление большого количества хикикомори (затворников), как в Японии", — подчеркнул один из респондентов.

Оставшийся 1% выбрал вариант "другое". Это как раз те, кто отметил, что не нуждается в знакомствах и уже нашёл вторую половинку. А некоторые просто не разбираются в приложениях для знакомств, никогда ими не пользовались и не планируют.