"Пустить человека в трусы проще, чем в душу": Психолог оценил идею знакомиться на "Госуслугах" Психолог Самбурский: Знакомства через "Госуслуги" подойдут россиянам за 30 6 мая, 11:23 Психолог считает, что знакомства через "Госуслуги" подойдут россиянам за 30. Обложка © Freepik.com

Идею создать раздел для онлайн-знакомств на портале "Госуслуги" оценит прежде всего старшее поколение, которое ищет серьёзные отношения, но которому при этом сложнее общаться с новыми людьми очно. Об этом Life.ru заявил клинический психолог Станислав Самбурский, комментируя инициативу депутата Виталия Милонова.

По его словам, молодёжи гораздо проще заводить знакомства и без дейтинг-сервисов: их на это толкают гормоны, интерес исследовать мир и собственную сексуальность. К тому же количества социальных контактов у молодых людей гораздо больше: новые люди в колледже или вузе, новый коллектив на практике или на работе. Всё это благодатная почва для знакомств, но после 30 лет этот процесс даётся сложнее.

После 30 жизнь большинства становится более спокойной, зачастую есть семья, количество естественных социальных контактов падает. Очень приятно видеть семьи, которые вместе и навсегда, но возникают обстоятельства, и люди расходятся. У взрослых людей уже потерян навык знакомства и за годы приобретён собственный багаж переживаний. Когда пропадает лёгкость в общении ни о чём, сложно завязать разговор, который может вывести куда-то к более серьёзным отношениям. Станислав Самбурский Клинический психолог "Клиники доктора Аникиной"

Плюс дейтинг-приложений в том, что можно проскочить этап первого очного знакомства, ведь онлайн-собеседника легко заблокировать, отмечает Самбурский. Это ощущение позволяет преодолеть социальную тревожность и завязать знакомства даже тем, кто испытывает дискомфорт при очном общении. Однако в Сети также можно нарваться и на мошенников — и этот риск будет минимизирован как раз за счёт официальной платформы "Госуслуги".

"В наше время, когда тебе постоянно звонят мошенники и приходят фишинговые письма, очень страшно открыть кому-то своё сердце. Пустить человека в трусы гораздо проще, чем в душу. Я уверен, что знакомства через "Госуслуги" помогут взрослому населению нашей страны откинуть страх перед знакомствами и найти свою вторую половинку. Изучение новых платформ становится сложным с возрастом, а сервис знакомств, внедрённый в "Госуслуги", не потребует времени на установку и изучение", — заключил собеседник Life.ru.

Напомним, ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать в России аналог Tinder без "профурсеток, женатиков и альфонсов", расширив для этого функционал портала "Госуслуги". Парламентарий подчеркнул, что в последнее время на российском рынке из-за ухода зарубежных сервисов освободилась целая ниша онлайн-знакомств, которую следует заполнить.