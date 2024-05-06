На "Госуслугах" может появиться аналог Tinder без профурсеток и женатых негодяев

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил расширить функциональность портала "Госуслуги", добавив туда раздел для поиска партнёра. Об этом пишет RT со ссылкой на копию обращения на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева.

В последнее время на российском рынке из-за ухода зарубежных сервисов для знакомств в связи с санкционным давлением освободилась целая ниша онлайн-знакомств, которую следует заполнить, считает парламентарий.

"К сожалению, данная отрасль полнится всевозможными приложениями и сервисами, предлагающими помощь не в поисках надёжного спутника жизни и потенциального супруга, а в удовлетворении низменных сексуальных потребностей и нахождении полового партнёра на одну-две ночи", — с печалью заметил Милонов.

Он заявил, что потребность в качественном и проверенном приложении для онлайн-знакомств назрела уже давно. В связи с этим парламентарий считает логичной мерой выделение отдельного раздела на портале "Госуслуги". Там люди могли бы безопасно и удобно искать себе пару, заводить знакомства и искать любимого спутника жизни, уверен Милонов. Это будет аналог Tinder без профурсеток и альфонсов. А ещё он считает нужным блокировать профили женатых людей, которые ищут связи на стороне.

"Ресурс будет допускать анкеты только живых и настоящих людей. Автоматически блокировать будет анкеты женатых, чтобы не было поиска каких-то себе спутниц. Мы сможем как раз защитить людей от этих всех негодяев, а профурсетки и шалашовки останутся в стороне. Они все в этом нехорошем бизнесе давно. У них у всех есть некая история. Если один раз человек знакомится — нормально, но если у него это поставлено на поток, а у них именно так, то просто его или её учётная запись автоматически будет заблокирована", — объяснил он в беседе с "Газетой.ru".