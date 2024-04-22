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22 апреля, 08:25

На "Госуслугах" появятся электронные студенческие и зачётки

На "Госуслугах" появятся электронные студбилеты и зачётные книжки. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в официальном телеграм-канале ведомства. Пока что речь идёт об эксперименте, участие в котором абсолютно добровольное как для учебных заведений, так и для студентов. Использовать электронные студенческие и зачётки можно наравне с привычными бумажными вариантами.

В каких случаях можно будет использовать студбилет на "Госуслугах":

  • при покупке проездного билета со скидкой;
  • при посещении музеев, концертов и других культурных мероприятий;
  • для прохода на территорию колледжа или университета.

"В приложении "Госуслуги" студенческий билет будет в виде QR-кода. Проверяющий сможет отсканировать его с помощью камеры смартфона", сообщили в Минцифры.

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Ранее Life.ru сообщал, что к концу года на "Госуслугах" откроется доступ ко всем справкам, льготам и пособиям. Между тем Российская Федерация вошла в десятку стран по уровню цифровизации государственного сектора услуг. Так, если в 2019 году в цифровом формате было доступно всего 5% от общей доли массовых общественно значимых услуг, то к концу 2024-го доступ появился ко всем 100%.

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АГН "Москва"

Марина Калегина
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