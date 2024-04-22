На "Госуслугах" появятся электронные студенческие и зачётки

На "Госуслугах" появятся электронные студбилеты и зачётные книжки. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в официальном телеграм-канале ведомства. Пока что речь идёт об эксперименте, участие в котором абсолютно добровольное как для учебных заведений, так и для студентов. Использовать электронные студенческие и зачётки можно наравне с привычными бумажными вариантами.

В каких случаях можно будет использовать студбилет на "Госуслугах":

при покупке проездного билета со скидкой;

при посещении музеев, концертов и других культурных мероприятий;

для прохода на территорию колледжа или университета.

"В приложении "Госуслуги" студенческий билет будет в виде QR-кода. Проверяющий сможет отсканировать его с помощью камеры смартфона", — сообщили в Минцифры.