Милонов призвал провести операцию по "деэскортизации" сайтов знакомств

Депутат Госдумы Виталий Милонов снова встал на защиту нравственности россиян и призвал зачистить сайты знакомств от эскортниц. Парламентарий считает уместным бороться с этим явлением максимально радикально, то есть блокировать как отдельных пользователей, так и целые сайты, которые публикуют анкеты таких девушек.

"Эти люди — профессиональные обитатели сайтов знакомств. Их объявления часто отличаются от других. У них нет цели создания семьи, зато много контактов", — заявил Милонов "Парламентской газете".

Депутат отметил, что речь здесь идёт ещё и о схеме заработка — мол, за счёт объявлений содержанок сайты имеют и повышенный трафик, и доход за продвижение их учётных записей. Они предоставляют возможность оплачивать премиум-аккаунты, чтобы такие объявления были вверху, а анкеты простых и добропорядочных девушек и женщин — ниже, потому что они бесплатные.