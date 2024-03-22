"Актёров посадить, ведущих наказать": Милонов потребовал запретить шоу "Беременна в 16"

Реалити-шоу "Мама в 16" (ранее называлось "Беременна в 16") стоит запретить, так как этот проект пропагандирует плохие для подростков ценности. Такое мнение выразил член Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. По его словам, ранняя беременность — это ЧП.

"У нас есть разного рода шоу, которые чуть ли не пропагандируют это. "Беременна в 16" — есть такое шоу, которое нет-нет, да и да, вроде даже и можно. [Шоу надо] запретить, актёров посадить, ведущих наказать, организаторов оштрафовать", — призвал он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

По мнению депутата, подростковая беременность связана прежде всего с неправильным воспитанием — дети, вместо того чтобы делать уроки, "занимаются не тем, чем надо". В то же время парламентарий указал, что большинство родителей и учителей уделяет внимание подросткам, поэтому они не слоняются без дела.

Шоу выходит на телеканале "Ю" с 1 марта 2019 года. Является адаптацией американского проекта 16 and Pregnant.