Милонов предложил уголовно наказывать за вебкам
Депутат Госдумы Милонов: Вебкам склоняет молодёжь к занятию проституцией
Вебкам склоняет молодёжь к занятию проституцией, считает Милонов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
В России хотят ввести уголовную ответственность за рекламу вебкама, с такой инициативой выступит депутат Госдумы Виталий Милонов. Парламентарий объяснил это тем, что ему часто поступают обращения от граждан, которых беспокоит навязчивая реклама в Интернете, предлагающая трудоустройство в вебкам-студиях.
"Данные объявления обещают высокий заработок и даже бесплатное проживание у работодателя. Однако фактически эта реклама является одной из форм склонения к занятию проституцией как девушек, так и юношей", — цитирует RT выдержку из обращения Милонова на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.
Народный избранник попросил рассмотреть этот вопрос и ввести уголовную ответственность за рекламу занятия вебкамом, так как молодёжь "клюёт" на такие объявления и они становится заложниками аморальной индустрии. Необходимо криминализировать саму отрасль оказания сексуальных услуг через Интернет, заключил депутат.
Ранее Виталий Милонов также потребовал запретить шоу "Беременна в 16". Он считает, что этот проект пропагандирует плохие для подростков ценности, а беременность в таком возрасте связана прежде всего с неправильным воспитанием — дети, вместо того чтобы делать уроки, "занимаются не тем, чем надо".