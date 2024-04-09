Милонов предложил уголовно наказывать за вебкам

В России хотят ввести уголовную ответственность за рекламу вебкама, с такой инициативой выступит депутат Госдумы Виталий Милонов. Парламентарий объяснил это тем, что ему часто поступают обращения от граждан, которых беспокоит навязчивая реклама в Интернете, предлагающая трудоустройство в вебкам-студиях.

"Данные объявления обещают высокий заработок и даже бесплатное проживание у работодателя. Однако фактически эта реклама является одной из форм склонения к занятию проституцией как девушек, так и юношей", — цитирует RT выдержку из обращения Милонова на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.

Народный избранник попросил рассмотреть этот вопрос и ввести уголовную ответственность за рекламу занятия вебкамом, так как молодёжь "клюёт" на такие объявления и они становится заложниками аморальной индустрии. Необходимо криминализировать саму отрасль оказания сексуальных услуг через Интернет, заключил депутат.