Регион

Уведомления отключены

9 апреля, 09:58

Милонов предложил уголовно наказывать за вебкам

Депутат Госдумы Милонов: Вебкам склоняет молодёжь к занятию проституцией

Вебкам склоняет молодёжь к занятию проституцией, считает Милонов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Вебкам склоняет молодёжь к занятию проституцией, считает Милонов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В России хотят ввести уголовную ответственность за рекламу вебкама, с такой инициативой выступит депутат Госдумы Виталий Милонов. Парламентарий объяснил это тем, что ему часто поступают обращения от граждан, которых беспокоит навязчивая реклама в Интернете, предлагающая трудоустройство в вебкам-студиях.

"Данные объявления обещают высокий заработок и даже бесплатное проживание у работодателя. Однако фактически эта реклама является одной из форм склонения к занятию проституцией как девушек, так и юношей", — цитирует RT выдержку из обращения Милонова на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.

Народный избранник попросил рассмотреть этот вопрос и ввести уголовную ответственность за рекламу занятия вебкамом, так как молодёжь "клюёт" на такие объявления и они становится заложниками аморальной индустрии. Необходимо криминализировать саму отрасль оказания сексуальных услуг через Интернет, заключил депутат.

Вебкам-модель с 13-летним стажем рассказала о рекордном заработке за два часа
Вебкам-модель с 13-летним стажем рассказала о рекордном заработке за два часа

Ранее Виталий Милонов также потребовал запретить шоу "Беременна в 16". Он считает, что этот проект пропагандирует плохие для подростков ценности, а беременность в таком возрасте связана прежде всего с неправильным воспитанием — дети, вместо того чтобы делать уроки, "занимаются не тем, чем надо".

Евгения Мосс
  • Новости
  • Виталий Милонов
  • Политика России
  • Общество
  • Политика
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров