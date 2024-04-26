"Ты одинока — и я": Ветеран УГРО объяснил россиянкам, как опознать маньяка на сайте знакомств Ветеран УГРО Лобарев: Маньяк на сайте знакомств ищет одинокую девушку без родных 26 апреля, 06:08 Маньяк на сайте знакомств ищет одинокую девушку без родных. Обложка © Freepik.com

Многим сайты знакомств помогают найти вторую половину или друзей, однако у таких ресурсов есть страшная обратная сторона медали — риск наткнуться на мошенников или маньяков. Что и произошло с москвичкой, которая стала жертвой такого онлайн-ухажёра. О том, как не наткнуться на опасных личностей на сайтах знакомств, Life.ru рассказал руководитель Ассоциации профсоюзов полиции, ветеран специальной службы Московского уголовного розыска Алексей Лобарев.

По его словам, на этих ресурсах встречаются как преступники-одиночки, так и целые организованные группы, которые выведывают под разными предлогами персональные данные, информацию о финансовом положении людей, об их здоровье и всё это собирают в свою базу данных, а потом используют в преступных целях. "Обрабатывать" жертву они могут годами.

Как вычислить маньяка на сайте знакомств?

Маньяк, как правило, интересуется одинокими девушками, у которых нет родителей, нет близких, многочисленных друзей, которые в случае её пропажи начнут сразу искать, говорит Лобарев.

Потому что когда она говорит, у меня много друзей, знакомых, то подруги, знакомые отсоветуют от таких встреч. Поэтому, как правило, говорит: "Ты одинокая, вот и я такой же одинокий, давай мы вместе помолчим, походим". Такого человека находит, который молчит, который доверяет. Часто подарки он дарит, цветочки, оказывает внимание — и человек на это ведётся. Разные методики к разному человеку используют — трафарета нет. Алексей Лобарев Руководитель Ассоциации профсоюзов полиции, ветеран специальной службы Московского уголовного розыска

Что делать, если вы пошли на свидание и боитесь?

Ветеран уголовного розыска советует избегать встреч в безлюдных местах: в лесу, на природе, в горах. От ночных гуляний в парке, поздних катаний на лодке тоже стоит отказаться. Идите в театр, в кино, погуляйте по городу, говорит Лобарев. И не ведитесь на истории вроде "поехали с моими друзьями на лодках кататься, на поезде уедем".

А ещё, если парень заехал за вами на машине, нужно сфотографировать его машину и сообщить, что снимки вы отправите родителям, друзьям. Негодяя это отпугнёт, а нормальный молодой человек с честными намерениями только похвалит, подчеркнул эксперт.

Life.ru неоднократно рассказывал про страшные истории знакомств онлайн. О последней такой трагедии стало известно сегодня. Ухажёр из приложения для знакомств убил москвичку и закопал её тело на даче. Маньяк так хорошо подчистил все следы, что поймать его смогли лишь спустя полгода.