Ломал рёбра и обливал зелёнкой: Мстительный "Ромео" с сайта знакомств полгода терроризировал бывшую

Житель Новосибирска не смог простить бывшую после расставания и решил прибегнуть к зверским методам: на протяжении полугода он преследовал женщину, избивал и обливал зелёнкой. О подробностях дикой истории рассказывает kp.ru.

Алиса (имя изменено. — Прим. Life.ru) познакомилась с Михаилом (имя изменено. — Прим. Life.ru) на сайте знакомств, но в итоге поняла, что эти отношения не для неё. Мужчина оказался настоящим тираном: он переодически избивал любимую и всячески над ней издевался. Когда сибирячка сообщила о расставании, Михаил отобрал у неё ключи от квартиры и угрожал ей и её сыну убийством. Она чудом смогла убежать из дома — босиком, не взяв с собой ничего.

На этом издевательства со стороны Михаила не закончились: он заливал дверь в квартиру экс-избранницы монтажной пеной, обливал её зелёнкой и даже сломал нос племяннице Алисы. Однажды он подкараулил бывшую и в очередной раз зверски избил до полусмерти, переломав рёбра.

После этого Алиса обратилась в полицию, где она добилась возбуждения уголовного дела в отношении Михаила. После этого в его квартире прошли обыски, где правоохранители нашли нож, которым мужчина угрожал бывшей. Также был изъят пистолет, из которого неадекват стрелял по окнам любимой. Сейчас женщина ждёт суда и надеется, что тиран понесёт наказание.