Иностранец насмерть забил женщину тротуарной плиткой на первом свидании в Сочи

Уроженец Таджикистана жестоко убил 46-летнюю женщину в Сочи, её тело было найдено ранним утром 19 февраля на пляже "Огонёк" в Адлерском районе. Искорёженный труп нашли строители, которые занимались укладкой плитки. Как впоследствии выяснилось, именно она и стала оружием зверского убийства, пишет kp.ru.

СК опубликовал кадры следственных действий с обвиняемым в убийстве женщины на пляже в Сочи. Видео © t.me / СУ СКР по Краснодарскому краю

Как оказалось, погибшая познакомилась с палачом накануне убийства. По информации знакомого с ситуацией источника, за день до расправы она направилась в гости к мужчине.

"Они познакомились накануне. Романтических отношений там не было. Но оба наверняка рассчитывали на такой исход. Мужчина позвал её в гости в свой дом. Конечно, намерений убивать изначально не было", — рассказал источник.

Вместе пара распивала спиртные напитки, но в какой-то момент между ними произошёл конфликт. В порыве гнева мужчина начал избивать гостью, после чего вытащил на безлюдный пляж, где пробил ей голову тротуарной плиткой.

Преступника удалось задержать спустя сутки. Им оказался 58-летний уроженец Таджикистана. В ходе допроса он признался в содеянном.

"Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по краю продолжается расследование уголовного дела в отношении 58-летнего гражданина Республики Таджикистан. Судом по ходатайству следователя мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в убийстве 46-летней женщины", — сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.