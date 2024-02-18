Модель из Люберец угрожает убить тяжелобольную подписчицу бывшего из-за лайка

Модель из Люберец угрожает своему экс-возлюбленному убить его подписчицу, у которой рак, за лайк в социальных сетях, сообщает SHOT.

Бизнесмен Арутюн из Москвы познакомился с 24-летней Дианой, но быстро понял, что она не "та самая". Модель же не смогла смириться с расставанием: начала следить за социальными сетями мужчины и обнаружила лайк от его знакомой — учительницы из Пятигорска. Девушка решила, что причиной разрыва стала именно она.

Диана взломала почту педагога и обнаружила справку, что у той онкология. После этого она начала писать сообщения с угрозами, желать смерти, а также обещать раскрыть всем её диагноз. На фоне такого стресса больная девушка уже несколько раз попадала в больницу. Парень пытался утихомирить пыл Дианы, заплатив ей 30 тысяч рублей, однако это не помогло.

Позже модель стала просить денег у учительницы. После этого молодой человек, из-за которого всё началось, обратился в полицию. Сама Диана при этом всё отрицает и говорит, что никого не преследует.