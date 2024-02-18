Модель из Люберец угрожает убить тяжелобольную подписчицу бывшего из-за лайка
Модель Диана из Люберец. Обложка © t.me / SHOT
Модель из Люберец угрожает своему экс-возлюбленному убить его подписчицу, у которой рак, за лайк в социальных сетях, сообщает SHOT.
Бизнесмен Арутюн из Москвы познакомился с 24-летней Дианой, но быстро понял, что она не "та самая". Модель же не смогла смириться с расставанием: начала следить за социальными сетями мужчины и обнаружила лайк от его знакомой — учительницы из Пятигорска. Девушка решила, что причиной разрыва стала именно она.
Диана взломала почту педагога и обнаружила справку, что у той онкология. После этого она начала писать сообщения с угрозами, желать смерти, а также обещать раскрыть всем её диагноз. На фоне такого стресса больная девушка уже несколько раз попадала в больницу. Парень пытался утихомирить пыл Дианы, заплатив ей 30 тысяч рублей, однако это не помогло.
Позже модель стала просить денег у учительницы. После этого молодой человек, из-за которого всё началось, обратился в полицию. Сама Диана при этом всё отрицает и говорит, что никого не преследует.
А ранее Life.ru рассказывал другую историю преследования. В Нижнем Новгороде экс-сотрудница полиции уже несколько лет пытается отделаться от нездорового внимания своего бывшего коллеги. Всё началось, когда следователь по имени Роман влюбился. Он получил отказ и, недовольный таким исходом, принялся издеваться над женщиной и распространять о ней ложь в соцсетях.