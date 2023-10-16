Сталкер без штанов напугал россиянку и попал на видео
Полиция ХМАО ищет мужчину, который без штанов преследовал девушку
В Нижневартовске неизвестный мужчина без штанов преследовал девушку, и теперь его ищет полиция. Местная жительница проходила в пятом микрорайоне города, когда заметила, что за ней увязался сталкер. Преследователь попытался даже проникнуть в квартиру вслед за своей "жертвой", однако его спугнули камеры видеонаблюдения.
Преследователь пытается проникнуть в квартиру жительницы Нижневартовска. Видео © Telegram / ЧП Нижневартовск. Происшествия
Как сообщает Ura.ru, полиция ХМАО проводит проверку информации, при этом девушка заявление не подавала.
"В полицию Нижневартовска заявление по данному факту не поступало. В дежурной части зарегистрировали сообщение, размещённое в соцсетях, и инициировали проведение проверки", — отметили в региональном УМВД.
А ранее Лайф рассказывал о другом вопиющем случае преследования. Неадекватный мужчина в центре Петербурга погнался за женщиной с сыном. К счастью, они успели забежать в парадную и закрыть за собой дверь, но сталкер рьяно пытался уничтожить преграду на своём пути.
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