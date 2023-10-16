Сталкер без штанов напугал россиянку и попал на видео

В Нижневартовске неизвестный мужчина без штанов преследовал девушку, и теперь его ищет полиция. Местная жительница проходила в пятом микрорайоне города, когда заметила, что за ней увязался сталкер. Преследователь попытался даже проникнуть в квартиру вслед за своей "жертвой", однако его спугнули камеры видеонаблюдения.

Преследователь пытается проникнуть в квартиру жительницы Нижневартовска. Видео © Telegram / ЧП Нижневартовск. Происшествия

Как сообщает Ura.ru, полиция ХМАО проводит проверку информации, при этом девушка заявление не подавала.

"В полицию Нижневартовска заявление по данному факту не поступало. В дежурной части зарегистрировали сообщение, размещённое в соцсетях, и инициировали проведение проверки", — отметили в региональном УМВД.