"Трусливые люди": Социальный психолог объяснил, как избавиться от навязчивых сталкеров

Сталкинг — это нежелательное навязчивое внимание, при котором человек постоянно преследуется другим лицом. Такое невротическое явление можно отнести к психическим расстройствам с параноидальным поведением. Во многих европейских странах на сталкеров заводят уголовные дела, однако не в России. Как защититься от назойливых преследователей, объяснил социальный психолог Алексей Рощин.

Чаще всего жертвами сталкеров становятся молодые люди от 18 до 24 лет, говорит психолог. Формы сталкинга могут быть разными: лайки, звонки, смс, угрозы, повреждения имущества и нанесение увечий. Многие страдают от преследователей на протяжении пяти лет и даже больше. По словам Рощина, как правило, сталкеры — это знакомые люди.

Эксперт подчеркнул, что в Уголовном кодексе РФ есть статья о нарушении неприкосновенности частной жизни. Однако за настойчивое ежедневное преследование наказания нет. Документ затрагивает вопросы распространения личной информации и сведений о частной жизни, говорит психолог. Поэтому сталкер остаётся безнаказанным, а жертва — беспомощной.

"Присутствует некая пассивность, инертность и даже халатность правоохранительной системы. Человек может обратиться в полицию, рассказать о том, что ему постоянно угрожают и запугивают, но, как правило сотрудники отмахиваются от таких вещей со знаменитой реакцией "когда убьют, тогда и приходите", — пояснил эксперт в беседе с телеканалом "360".

Рощин посоветовал всё равно обращаться за помощью в полицию и настаивать на своей проблеме. Другой вариант — пойти к юристу или адвокату и предать историю огласке. По словам спикера, бездействие, наоборот, может раззадорить сталкера продолжать приставать к человеку. Кроме того, Рощин отнёс личное общение со сталкером к опасным действиям.