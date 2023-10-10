Адвокат объяснила, что делать, если вас преследует бывший

Иногда случается, что после расставания или расторжения брака человек подвергается преследованию со стороны бывшего супруга или супруги. Выражаться это может по-разному: например, экс-партнёр приходит на работу, домой, посылает сообщения, звонит. И это происходит ежедневно, а бывает, и ежечасно. Человек, у которого уже давно своя жизнь, задаётся вопросами, что можно с этим сделать и как можно прекратить эту навязчивость. Ответы на них дала адвокат, председатель Коллегии адвокатов Виктории Данильченко Виктория Данильченко.

"В российском законодательстве не предусмотрен запрет на приближение одного человека к другому. Не установлен запрет, что бывший супруг не может находиться в том же кафе или в том же магазине, или, например, не может парковаться по соседству. Но если человек считает, что в результате действий бывшего супруга ему угрожает опасность, он может сообщить об этом в полицию", — отметила Данильченко.

Адвокат объяснила, что за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью предусмотрена уголовная ответственность, а за оскорбления — административная. Также наказание вплоть до лишения свободы может грозить настойчивому экс-супругу за незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни человека, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия.

"В каждом конкретном случае действия бывшего супруга также могут быть квалифицированы по другим статьям УК РФ. Например, если человек распространяет заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство, то это ст. 128.1 УК РФ — клевета", — добавила собеседница Лайфа.

Если бывший сожитель взломал электронную почту или страницы в социальных сетях, его можно привлечь к уголовной ответственности по ст.138 УК РФ.

Данильченко посоветовала не стесняться обратиться за помощью к членам семьи или друзьям, даже если пока прямой угрозы от экс-партнёра нет. А параллельно стоит фиксировать действия преследователя: все звонки, СМС-сообщения, письма на электронной почте, посылки, подарки. Так как, если в дальнейшем дело дойдёт до судебного разбирательства, вам необходимо будет предоставить доказательства.