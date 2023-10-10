Регион

Уведомления отключены

10 октября, 13:28

"Одержима мной!": Переехавший в США певец Рыбак обратился в суд из-за странной фанатки

Певец Александр Рыбак обратился в суд из-за навязчивой фанатки

<p>Александр Рыбак. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / rybakofficial</p>

Александр Рыбак. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / rybakofficial

Живущий в США норвежско-белорусский певец Александр Рыбак, победивший на Евровидении в 2009 году, был вынужден обратиться к правоохранителям из-за преследований одной из поклонниц. На своей странице в Instagram* музыкант опубликовал кадры с видеокамер у своего дома, на которых была запечатлена та самая сталкерша.

"Мы с ней были коллегами, даже друзьями, до того, как она стала одержима мной и начала эти эмоциональные и физические домогательства. Она одержима мной! <...> А ещё я никогда не "угрожал" ей чем-то. Только сказал ей, что сообщу о ней в полицию (что я и сделал)", — рассказал 37-летний Рыбак.

Та самая девушка, которая преследует Рыбака. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / rybakofficial

Та самая девушка, которая преследует Рыбака. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / rybakofficial

Исполнитель считает, что девушка, вероятнее всего, страдает психическим расстройством. Он также добавил, что сталкерша начала распространять о нём слухи в соцсетях, а также направила ему свыше восьми тысяч сообщений с фейковых аккаунтов. При этом с июня 2023 года в отношении девушки действует судебный запрет на приближение к артисту, но, по всей видимости, её это не останавливает.

Александр Рыбак признался в зависимости от препаратов, которую скрывал 11 лет

Александр Рыбак признался в зависимости от препаратов, которую скрывал 11 лет

Ранее Лайф рассказывал, как фанатка упала в обморок во время танца с певцом Shaman. Всё произошло на глазах у многотысячной толпы на концерте в Санкт-Петербурге. После того как охрана увела девушку со сцены, музыкант продолжил выступление.

* Cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta**, которая признана в РФ экстремистской.

** Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

Наталья Исакова
  • Новости
  • александррыбак
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров