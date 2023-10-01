Лайф публикует пугающие кадры погони незнакомца за женщиной с ребёнком в Петербурге

Неадекватный мужчина в центре Петербурга принялся преследовать женщину с сыном, они успели забежать в парадную и закрыть за собой дверь, а преследователь попытался разнести преграду на своём пути. Лайф публикует снятые камерой видеонаблюдения кадры, которым самое место в фильмах про бесов.

Неадекват гонится за женщиной с ребёнком и ломится к ним в парадную в Петербурге. Видео © LIFE

Всё произошло 30 сентября около 19:30 вечера у 17-го дома по улице 10-я Советская. Невменяемый мужчина в подворотне справлял естественные потребности организма, когда ему на глаза попались женщина с ребёнком, и он без каких-либо понятных для здравого ума поводов кинулся за ними. Пробиться в парадную ему так и не удалось, на двери разбито стекло, женщина и мальчик не пострадали, но серьёзно напуганы.

После пережитого ужаса мать попробовала обратиться за помощью в полицию Центрального района, однако в этом случае правоохранители не стали реагировать на вызов, посчитав, что ситуация фактически не дошла до преступления.