В Подмосковье задержали неадеквата, зарезавшего мужчину из-за залаявшей маленькой собаки

В подмосковном Звенигороде полиция задержала мужчину, который зарезал человека за то, что его облаяла маленькая собачка погибшего. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Момент убийства жителя Звенигорода из-за лая собаки. Видео © Telegram / SHOT

Убийца 44-летний Михаил С. сразу же после нападения скрылся на "пежо" с места происшествия. Однако сотрудники правоохранительных органов смогли найти и поймать его. Также известно, что погибший Сергей работал в Центре по обеспечению деятельности Казначейства России, участвовал в соревнованиях по настольному теннису и часто выезжал на природу. В злополучный вечер он гулял с женой и собакой.



