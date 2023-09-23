В Подмосковье задержали неадеквата, зарезавшего мужчину из-за залаявшей маленькой собаки
В Звенигороде полиция задержала мужчину, зарезавшего прохожего из-за лая собаки
Убийца мужчины в Звенигороде. Обложка © Telegram / SHOT
В подмосковном Звенигороде полиция задержала мужчину, который зарезал человека за то, что его облаяла маленькая собачка погибшего. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Момент убийства жителя Звенигорода из-за лая собаки. Видео © Telegram / SHOT
Убийца 44-летний Михаил С. сразу же после нападения скрылся на "пежо" с места происшествия. Однако сотрудники правоохранительных органов смогли найти и поймать его. Также известно, что погибший Сергей работал в Центре по обеспечению деятельности Казначейства России, участвовал в соревнованиях по настольному теннису и часто выезжал на природу. В злополучный вечер он гулял с женой и собакой.
Напомним, ранее сообщалось, что в Звенигороде прохожий зарезал мужчину из-за залаявшей маленькой собаки. Судя по записи с камеры наблюдения, сперва убийца начал словесную перепалку со спутницей хозяина хвостатого, после чего с силой толкнул её. Тогда на помощь поспешил мужчина, но нападавший достал нож и нанёс тому несколько ударов в грудь и по рукам. В итоге пострадавший скончался в реанимации спустя некоторое время после произошедшего.