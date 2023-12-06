Разбил машину, угрожал убить: Бывшая следовательница 4 года живёт в аду из-за одержимого сталкера в погонах

Экс-сотрудница полиции уже несколько лет пытается отделаться от нездорового внимания своего бывшего коллеги. Всё началось в Нижнем Новгороде: стеснительный следователь по имени Роман влюбился в коллегу, признался ей в своих чувствах, получил отказ и, недовольный таким исходом, принялся её преследовать, издеваться и распространять о возлюбленной ложь в соцсетях. О ситуации журналистам рассказала сама жертва сталкера в погонах.

По её словам, ситуация длится уже достаточно долго. Когда нездоровая драма закрутилась, девушка ещё работала со своим будущим преследователем в одном отделе, после чего перевелась в другой. Встречались они с Романом только во время суточных дежурств.

"Он вёл себя очень застенчиво и скромно. Мне кажется, он даже имени моего не знал. Он вообще себя никак не проявлял", — поделилась бывшая сотрудница полиции в беседе с телеканалом "360".

Потом девушка получила повышение и перевелась на службу в Нижегородский регион, где стала замом начальника следствия. И тут, по её предположению, в разуме ухажёра что-то пошло наперекосяк. Ей анонимно прислали три букета цветов за месяц, после чего Роман написал девушке в соцсетях, выразив надежду, что цветы пришлись по вкусу. Та отблагодарила кавалера за цветы, но попросила больше ей их не присылать, ведь она на тот момент уже была в отношениях. На какое-то время просьба подействовала — воздыхатель перестал себя проявлять.

В феврале 2021 года героиня была переведена обратно в городской отдел полиции, однако на этот раз в качестве начальника. Однажды ночью ей стал звонить Роман, просил выйти с ним на разговор, при этом он проявлял агрессию и грозился положить конец её отношениям с другим мужчиной.

"Игнор с Романом не работал с самого начала. Когда я не отвечала, он начинал писать моим родителям. Мой папа в тот момент "словил" первый инсульт от его писанины. Роман мастерски овладел социальными сетями. У меня родители живут за границей. Папа живёт в Канаде, в Ванкувере", — вспоминает собеседница телеканала "360".

По её словам, Роман оклеветал её перед отцом и писал разного рода непристойности как ему, так и десятилетней дочери женщины, чьего внимания добивался. Но на этом он не удовлетворился и пошёл дальше, проколов ночью колёса служебной машины своей возлюбленной. Та обратилась в Управление собственной безопасности МВД, заявив о неадекватном преследователе, который на тот момент уже начал караулить её в подъезде и у дверей квартиры.

Роману явно оказывали содействие его коллеги, сообщая о перемещениях машины жертвы, что запрещено законодательством. Кроме того, он создал в социальных сетях поддельную страницу от имени женщины, которую использовал, чтобы оклеветать её, заявив, в частности, что она "проститутка и ублажает генералов". Это создало служебные проблемы, но в итоге девушка смогла защитить свою репутацию. Тогда весной 2022 года мужчина пошёл дальше.

В марте он ограбил возлюбленную, стянув с руки браслет. В начале лета Роман разбил дверь и стекло её машины. Ремонт обошёлся более чем в 150 тысяч рублей. По этому эпизоду ему уже выставлено обвинение. Роман также не отказался от практики прокалывания колёс на автомобиле. Преследуемая обратилась в аппарат президента, что помогло ей дать ход делу о побоях. Сталкер предстал перед залом суда, где получил десять суток административного ареста. А потом девушка вышла замуж и всё началось заново.

Тогда, рассказывает она, у Романа "окончательно сорвало крышу". Он измазал экскрементами входную дверь в её жилье. Девушка продала квартиру и стала жить на съёмных, каждый месяц меняя адреса. Но и это ещё не верх безумия.

В кульминации поклонник начал угрожать женщине убийством. При этом он заявлял, будто обставит всё так, что его никто даже не заподозрит. И только огласка этой информации в социальных сетях, Telegram и на телевидении заставила правоохранительные органы отнестись к ситуации с должной серьёзностью.

Романа несколько раз вызывали на допрос, а потом он сбежал. Его удалось задержать в Москве, после чего суд запретил ему приближаться к дому жертвы. Есть нюанс: в том доме она уже не живёт, потому что постоянно меняет место жительства. Женщина говорит, что и близко не чувствует себя в безопасности, а преследователь продолжает её донимать и по сей день.