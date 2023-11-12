"Я в ужасе!": Бывшая Хованского боится за свою жизнь из-за жуткого сталкера с голосами в голове

Бывшая подруга блогера Юрия Хованского Мария Нелюбова подверглась преследованию сталкера. Странный мужчина донимает её и ходит за ней во плоти. Девушка рассказала в соцсетях, что уже обратилась в полицию.

По словам Нелюбовой, преследователь объявился в октябре этого года. Сначала он анонимно присылал ей сообщения тревожного содержания: например, "предки велели найти тебя и сказали, где искать". А как-то раз он решил, что пора бы познакомиться лично, и подстерёг её около аптеки. Конечно же, он не успокоился после этой встречи и продолжил писать Марии сообщения со множества аккаунтов, не смущаясь, что девушка стала их массово банить. Очередная их встреча закончилась тем, что Мария скрылась от жуткого типа в служебном помещении магазина, по залу которого он за ней бродил.

В последнее время вести от преследователя стали совсем жуткими: в них мужчина пишет, что собирается принести жертвоприношение в ванной Марии, и хвастается купленным диском для болгарки, которой хочет спилить ей дверь. Нелюбова пожаловалась, что полиция не нашла основания для возбуждения уголовного дела.