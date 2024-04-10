Тренд на силикон в прошлом: Стало известно, каких женщин ищут мужчины на сайтах знакомств
Исследование: Большая часть мужчин предпочитает женщин с естественной красотой
Большая часть мужчин предпочитает женщин с естественной красотой. Обложка © Unsplash / Alejandra Quiroz
Больше 50% мужчин предпочитают построить отношения с женщиной, которая обладает естественной внешностью. Об этом "Газете.ru" сообщила гендиректор одного из сервисов для знакомств Анна Гришачёва со ссылкой на соответствующее исследование.
"Тренд на силикон ушёл в прошлое. Более 50% мужчин, которые ищут именно серьёзные отношения, указывают в анкете, что хотят видеть в потенциальной спутнице естественную красоту", — пояснила Гришачёва.
Также мужчины очень ценят у женщины наличие интересов и стремление реализовать себя. Ещё лучше, если пара разделяет увлечения друг друга.
Зачастую представители сильного пола хорошо относятся к детям от других отношений. В свою очередь, у 24% мужчин, ищущих новые отношения, уже есть дети, при этом они готовы к новым. По словам эксперта, в приложении мужчин больше (65%), чем женщин. К тому же они настроены на крепкие отношения и на создание семьи. При этом 62% мужчин не женаты и никогда не были.
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