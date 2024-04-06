10 кадров семейных пар, показывающих, что значит любить друг друга по-настоящему
Эти мгновения влечения, дружбы и взаимопонимания, запечатлённые на фотографиях, раскроют самые неожиданные грани радости и тепла. Готовьтесь восхищаться счастьем в его самых удивительных проявлениях!
"Мы с женой прожили вместе 14 лет, она мать четырёх наших детей. Супруга так усердно работала над собой в этом году, чтобы достичь того же размера, который был у неё, когда мы поженились. Конечно, теперь ей нужна новая одежда. Поэтому завтра утром я собираюсь сделать ей сюрприз и подарить совершенно новый гардероб. Его я собирал месяцами", — JephriB.
"Идея моей жены, мне повезло!" — properwaffles.
Фото © Reddit / properwaffles
"Пожилой мужчина фотографирует свою жену, и она даже не замечает", — justanordinarydad.
Фото © Reddit / justanordinarydad
"Супруга каждый день в течение года клеила нашему малышу записки на ланч-бокс с обедом и потом отправляла чадо в детский сад. Сегодня я нашёл записку от нашего малышарика для меня, так как он начал учиться писать. Это сделало меня таким счастливым", — adonisgq1.
"Я тебя люблю". Фото © Reddit / adonisgq1
"Эти муж и жена — мойщики окон в моём родном городе. Каждый раз, когда я их вижу, парочка усердно работает вместе. А затем они идут от одного места с заказом к другому, держась за руки", — Captain_Crux.
Фото © Reddit / Captain_Crux
"Я приехал домой за пару часов до жены, которая весь день занималась развлечением наших детей и делами. Вот сюрприз, который я приготовил для неё. Очень жду её возвращения", — JephriB.
"Моя жена до и после того, как я сказал ей: "Я тебя люблю", — 1thepapa.
Фото © Reddit / 1thepapa
"Около трёх недель назад жена сказала, что я лучший муж на свете. Я ответил, что надеюсь на это. Но добавил, что международная премия "Муж года" состоится только в конце месяца. Сегодня мне вручили это", — By_Eck.
Фото © Reddit / By_Eck
"После пяти выкидышей и бесконечных переживаний мы с любимой наконец-то стали родителями нашего посланного Богом малыша", — Callistoux.
Фото © Reddit / Callistoux
"Наконец-то поженились! Это случилось в день 50-летия моей жены и почти после 20 лет совместной жизни", — kajola1969.
Фото © Reddit / kajola1969
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Reddit / Captain_Crux, kajola1969