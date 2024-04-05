Какие 10 имён россиян заставят упасть в обморок от смеха любого иностранца Некоторые русские имена для нас звучат нормально, но у людей других культур вызывают смех. Дело в переводе: какие-то забавны, другие — и вовсе неприличны. Life.ru рассказывает, кому лучше не представляться за границей, если не хочешь в ответ получить странную реакцию. 5 апреля, 16:30 Услышав, бьются в истерике — перевод каких наших имён вызывает смех у иностранцев © Shutterstock / FOTODOM

Отдельные женские и мужские русские имена вызывают у жителей других стран дикий хохот. Их носители, находясь за границей, зачастую не понимают, что так веселит прохожих. Всё дело в местном менталитете и языковых привычках. Какие имена, произнесённые на русском языке, вызывают дикий хохот у жителей других стран?

1. Галина

Какие смешные имена есть у русских женщин с точки зрения иностранцев? Галина — ведь так на Западе называют курицу. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Девушки с этим именем попали в список смешных имён среди иностранцев по случайности. Жители Запада смеются над именем "Галина" потому, что на латыни это значит "курица". В Испании даже есть такая марка бульона — Galina Blanca.

2. Фёдор

Это русское мужское имя вызывает у многих иностранцев "языковой инфаркт" из-за сложностей в произнесении. На английском оно пишется как Fyodor: в зависимости от диалекта иностранцы называют Федь "Фйодорами", а кто-то — даже "Фуйдорами". Естественно, любой англичанин, европеец и американец задастся вопросом, что это за такое смешное мужское имя — "Фуйдор"?

Некоторые европейцы и вовсе будут кататься по полу в слезах, если услышат "Фёдор". Например, на португальском Fedor переводится как "вонь".

3. Никита

Какие русские смешные имена ассоциируются у иностранцев с едой? Никита — из-за бренда Chiquita Bananas. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Стандартное российское имя вызывает дикий хохот у многих иностранцев. Причина в том, что на Западе есть известная компания – производитель бананов Chiquita Brands. На ящиках с продукцией она пишет Chiquita Bananas ("Бананы Чикита"). Поэтому, когда иностранцы слышат русское имя "Никита", они сразу начинают рифмовать: Nikita Bananas ("Никита — банан").

4. Виктор

Имя, произнесённое на русском языке, считается вполне нормальным, но на Западе оно давно обрело комичный окрас. Во всём виновата кинокомпания Netflix, которая практически любого русского персонажа называет Виктором. Причём помещает его в нелепые ситуации, выставляя клоуном.

Поэтому, когда иностранцы слышат смешное мужское имя "Виктор", они вспоминают все сцены из фильмов с этими героями.

5. Наташа

Какие имена в русском языке турки и египтяне используют по отношению к русским женщинам чаще всего? Наташа — у таких девушек плохая репутация. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Это имя смешное преимущественно для жителей Турции и Египта. Местные жители называют "Натальями" всех русских туристок. Вне зависимости от того, какое у них реальное имя, гуляя по базару, можно услышать: "Наташа, заходи ко мне в магазин".

Но мало кто знает, почему такой подкол веселит турков и египтян. Дело в том, что у "Наташ" не самая лучшая репутация в Турции и Египте — так там называют распутниц из стран СНГ.

6. Семён

В списке смешных имён у европейцев, британцев и американцев "Семён" находится на первом месте. Если иностранцы услышат это имя, то дико засмеются. Дело в том, что в английском языке слово Semen означает мужское семя. Поэтому Сёмам за границу лучше вообще не выезжать или хотя бы не представляться так при знакомстве.

7. Милана

В России это совсем не смешное имя, но в Испании от него люди надрывают животики. Причина в том, что имя "Милана" созвучно с фразой Mi lana. Для испанцев имя звучит как "моя шерсть". Поэтому лучше называть себя "Милой", либо не представляться вовсе.

8. Эдик

Какие смешные мужские имена развеселят жителей Норвегии? Эдик — это значит "уксус". Фото © Shutterstock / FOTODOM

Мужское русское имя "Эдик" лучше не использовать во время путешествия в Норвегию. В языке жителей этой страны есть слово eddik, переводящееся как "уксус". Услышав, что мужчину зовут "Эдик", окружающие наверняка будут хохотать.

9. Вика

Смешным именем оно считается в Финляндии. Дело в том, что в финском языке есть слово vika, которое означает "поломка". Если жители северной страны услышат, что девушку зовут так, то будут называть её "дефектной".

10. Денис

Какие русские мужские имена означают совсем уж плохие вещи на других языках? Денис — на немецком это значит "яйцо вши". Фото © Shutterstock / FOTODOM

Это очень смешное мужское имя для жителей Германии. Путешественникам Денисам лучше избегать поездки в ФРГ, поскольку в немецком есть созвучное слово die Nisse. Оно несёт крайне негативный окрас и переводится как "яйцо вши". Не удивляйтесь, что немцы улыбаются, услышав, как человек представляется Денисом.

Авторы Никита Фартов