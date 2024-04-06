Международный день спорта, день рождения московского трамвая, Артемон – дери полоз: Праздники и приметы 6 апреля Государственных и профессиональных праздников 6 апреля в России не отмечается. Поздравляем спортсменов, катаемся на московском трамвае, изгоняем нечистую силу в канун Благовещения. 5 апреля, 21:00 Какие сегодня, 6 апреля, праздники в России? Какой день по народному календарю? Обложка © Wikipedia / Г.Г. Мясоедов, "Сеятель", 1888

Международный день спорта на благо мира и развития

Дата в 2024 году: 6 апреля, суббота.

Международный праздник.

С древних времён спорт рассматривается не только как развлечение и демонстрация человеческих возможностей, но и как средство объединения людей. Соревнования часто использовались для примирения враждующих сторон. Значение этого механизма подчёркивается проведением различных мероприятий. Одним из них является Международный день спорта на благо мира и развития. Он привлекает внимание к проблемам конфликтов и призывает к взаимному уважению, доброжелательным отношениям и прогрессу.

Спортивный праздник, который отмечается 6 апреля, сегодня актуален как никогда. Фото © Freepik / gpointstudio

Международный день спорта на благо мира и развития отмечается ежегодно 6 апреля. Этот праздник был учреждён Генеральной Ассамблеей ООН 23 августа 2013 года. В резолюции, принятой в этот день, были определены основные цели праздника и предложено активистам гражданского общества, правительствам и другим заинтересованным сторонам поддерживать мероприятия и распространять информацию о Международном дне спорта на благо мира и развития.

День рождения московского трамвая

Дата в 2024 году: 6 апреля, суббота.

Неформальный праздник.

Ежегодно московские трамваи перевозят миллионы пассажиров. В честь появления первого трамвая в столице создан праздник — день рождения московского трамвая. Именно 6 апреля в 1899 году в Москве торжественно открылось трамвайное движение. На следующий день маршрут стал постоянным. Цена билета за полный проезд составляла шесть копеек.

Облик московских трамваев сильно изменился за последние десятилетия, а вот дата праздника осталась прежней — 6 апреля. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Слово "трамвай" переводится с английского языка как "вагон" (tram) и "путь" (way). Предположительно, слово появилось в Англии и первоначально обозначало вагонетки для перевозки угля. Первый трамвай на электрической тяге изобрели в Германии в 1881 году. Он состоял из четырёх шестиместных вагонов. В Российской империи первый трамвайный маршрут появился в Киеве в 1892 году.

Артемон – дери полоз

Дата в 2024 году: 6 апреля, суббота.

Другие названия: Артемон, Артемий, канун Благовещения.

Церковное название: святителя Артемона (Артемия), епископа Солунского.

Значение: почтение памяти святого Артемона (Артемия) Солунского (Селевкийского).

Народный праздник Артемон – дери полоз отмечается 6 апреля (по старому стилю — 24 марта). Православной церковью в этот день чтится память святого Артемона (Артемия) Солунского (Селевкийского), епископа.

Икона святого Артемона (Артемия) Солунского. Фото © azbyka

Святой Артемон родился и жил в городе Селевкии Писидийской в Малой Азии в I веке. О его жизни известно немного. Он был благочестивым и праведным христианином. Когда святой апостол Павел посетил город, он рукоположил Артемона в первого епископа Селевкии Писидийской. Апостол считал его самым достойным человеком для этой роли и не ошибся. Всю оставшуюся жизнь святитель Артемон посвятил служению Богу и мудрому управлению своей епархией. Он также яростно защищал бедных и угнетённых, за что люди почитали его как защитника обездоленных. Скончался епископ Артемон в глубокой старости.

Народное название "Артемон – дери полоз" праздник получил из-за того, что кое-кто в это время ещё умудрялся ездить на санях, не подготовив вовремя телегу. А на растаявших дорогах полозья саней обдирались о грунт.

Дата выпадает на канун большого православного праздника — Благовещения, в который нельзя работать. Поэтому 6 апреля люди стараются успеть сходить на службу в церковь, а потом переделать все дела дома. Тем, у кого есть огород, нужно посвятить семена: считается, что освящённые семена дадут хороший урожай.

Освящённые 6 апреля семена точно дадут хороший урожай. Фото © Freepik / jcomp

В этот народный праздник проводят обряд изгнания нечистой силы. Во дворах разводят костры, а потом с горящими палками обходят дома и постройки. Делают это ближе к вечеру, ведь костёр — это не только очищающий огонь, но и красивое зрелище. Ещё костры запаливают возле церквей и на дорогах в глухих районах, для того чтобы позднего путника нечисть не сбила с пути.

Приметы на 6 апреля:

Утренняя роса — к хорошему урожаю проса.

Если в этот день пойдёт снег — уродится гречиха.

Если резко потеплело, значит, грядут морозы. Но они будут недолгими, а лето наступит очень быстро.

Если 6 апреля растает последний снег, то до зимы новый уже не выпадет.

Чтобы узнать, будет ли год урожайным, нужно в ночь на 7 апреля вывесить на улицу мокрое полотенце. Если до восхода оно высохнет, значит, урожай будет обильным.

Если девушка отстоит всенощную службу, то её избранником окажется порядочный человек.

Именины 6 апреля отмечают:

Яков

Степан

Пётр

Мартин

Захар

Вольдемар

Владимир.

Авторы Андрей Соколов