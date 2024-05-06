Как понять, что мужчина обманывает: 5 признаков, пропустить которые — значит убить отношения
Отношения между мужчиной и женщиной, построенные на лжи, или в которых обман стал определённой нормой, недолговечны и неизбежно обречены на болезненное их окончание. Чтобы вовремя заметить недомолвки возлюбленного, присмотритесь, нет ли в его поведении этого.
Сексолог назвала способы, как вывести вруна на чистую воду: вот как поступают мужчины, обманывающие своих любимых. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Сама по себе ложь — как явление — бывает как не вполне осознанной, так и осознанной, преднамеренной. Неосознанную ложь использовал в своей жизни, пожалуй, каждый из нас. Она в основе своей бывает вызвана неким стрессогенным фактором и сильными эмоциями.
"Например, когда вы стоите в пробке, опаздываете на важную встречу и говорите человеку по телефону, что будете буквально "через пять минут". Но понимаете, что чисто технически не сможете быть на месте ровно через пять минут. Поэтому неосознанно вводите собеседника в заблуждение", — рассказывает Life.ru. сексолог и женский ментор Вероника Максимова. Эксперт поясняет, что это довольно безобидный вид лжи, который не способен нанести серьёзный ущерб ни вам, ни людям, с кем вы выстраиваете отношения.
А осознанная и преднамеренная ложь — это уже мощный сигнал и весомый фактор, влияющий на качество любовной связи и её счастливое будущее.
Причин, по которым ваш любимый человек может вас обманывать, огромное множество, и они лежат в индивидуальных особенностях вашего личного контакта. Например, мужчина может обманывать вас, если чувствует себя одиноким, чувствует непонимание с вашей стороны, ваше нежелание вникнуть в его переживания и поддержать.
Причиной также могут быть и страхи: страх потерять и разочаровать любимого человека, страх несоответствия каким-то ранее озвученным вами представлениям о чём-либо.
Со слов эксперта, обман со стороны мужчины может держаться и на чувстве ревности, желании задеть и сделать больно. А также на различных ограничениях и запретах, которые присутствуют в отношениях. Итак, на что обратить внимание, чтобы понять, что мужчина пытается или уже вас обманывает?
1. Не знакомит с близкими друзьями и семьёй
Как понять, что мужчина что-то скрывает, и вывести его на чистую воду. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Если ваши отношения уже бурно развиваются, вы живёте вместе и строите совместные планы, а он никак не вводит вас в круг своего близкого, ежедневного общения, то это серьёзный повод задуматься, что не так?
Если мужчина не знакомит вас с родителями, со своей компанией друзей, то это может говорить о том, что ему явно есть что скрывать. Тем более если он уклончив, а его ответы — размыты.
2. Тело выдаёт его ложь
Внешние физические признаки и явные изменения в поведении, как говорит сексолог, также могут говорить об обмане со стороны мужчины. Лгать довольно нелегко, у партнёра может быть сбитая речь, волнение в голосе, небольшая дрожь тела, нетипичные паузы. "Ложь — это всегда микростресс, и тело "сигналит" об этом во внешний мир", — подчёркивает женский ментор.
3. Мужчина избегает смотреть в глаза
Признаки будущего конца отношений: 5 меток в поведении мужчины, который что-то скрывает. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Контакт взглядов является известным и очевидным признаком того, что человек что-то скрывает и говорит не то, что думает. А точнее, именно отсутствие этого контакта.
Отследите, отводит ли мужчина взгляд в сторону при разговоре или вообще смотрит на другой предмет.
Как говорится, глаза — зеркало души, и по взгляду легко читается внутреннее состояние партнёра.
4. У него тысячи отговорок
Многовариантность ответов на ваши вопросы — это тоже немаловажный якорь лжи. Со слов эксперта, мужчина может придумывать множество версий на один и тот же вопрос, избегая сказать что-то прямо и уверенно. Эти версии, как правило, не совпадают друг с другом, что выдаёт явное желание партнёра увиливать от правды.
5. Мужчина манипулирует и играет на чувствах.
Лгун и обманщик: как вычислить, что мужчина обманывает женщину. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Например, когда вы говорите ему, что он врёт или что-то недоговаривает, мужчина может постараться вызвать у вас чувство стыда за свои слова — и в итоге оставить виноватой во всех бедах именно вас.
Такая манипуляция — всегда громкий звоночек к тому, чтобы оставлять такие отношения.
В любом случае женщины — не детекторы лжи, и они не могут со стопроцентной уверенностью определить и сказать, обманывает их кто-то или всё-таки нет. "Но если у вас совпали более двух признаков из списка выше, то это уже весомый повод задуматься и совершить конкретные шаги для того, чтобы глубже разобраться в специфике ваших отношений прямо сейчас", — как итог говорит сексолог Вероника Максимова.