Как понять, что мужчина обманывает: 5 признаков, пропустить которые — значит убить отношения

Сама по себе ложь — как явление — бывает как не вполне осознанной, так и осознанной, преднамеренной. Неосознанную ложь использовал в своей жизни, пожалуй, каждый из нас. Она в основе своей бывает вызвана неким стрессогенным фактором и сильными эмоциями.

"Например, когда вы стоите в пробке, опаздываете на важную встречу и говорите человеку по телефону, что будете буквально "через пять минут". Но понимаете, что чисто технически не сможете быть на месте ровно через пять минут. Поэтому неосознанно вводите собеседника в заблуждение", — рассказывает Life.ru. сексолог и женский ментор Вероника Максимова. Эксперт поясняет, что это довольно безобидный вид лжи, который не способен нанести серьёзный ущерб ни вам, ни людям, с кем вы выстраиваете отношения.

А осознанная и преднамеренная ложь — это уже мощный сигнал и весомый фактор, влияющий на качество любовной связи и её счастливое будущее. Вероника Максимова Сексолог, женский ментор

Причин, по которым ваш любимый человек может вас обманывать, огромное множество, и они лежат в индивидуальных особенностях вашего личного контакта. Например, мужчина может обманывать вас, если чувствует себя одиноким, чувствует непонимание с вашей стороны, ваше нежелание вникнуть в его переживания и поддержать.

Причиной также могут быть и страхи: страх потерять и разочаровать любимого человека, страх несоответствия каким-то ранее озвученным вами представлениям о чём-либо. Вероника Максимова Сексолог, женский ментор

Со слов эксперта, обман со стороны мужчины может держаться и на чувстве ревности, желании задеть и сделать больно. А также на различных ограничениях и запретах, которые присутствуют в отношениях. Итак, на что обратить внимание, чтобы понять, что мужчина пытается или уже вас обманывает?

1. Не знакомит с близкими друзьями и семьёй

Как понять, что мужчина что-то скрывает, и вывести его на чистую воду. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Если ваши отношения уже бурно развиваются, вы живёте вместе и строите совместные планы, а он никак не вводит вас в круг своего близкого, ежедневного общения, то это серьёзный повод задуматься, что не так?

Если мужчина не знакомит вас с родителями, со своей компанией друзей, то это может говорить о том, что ему явно есть что скрывать. Тем более если он уклончив, а его ответы — размыты. Вероника Максимова Сексолог, женский ментор

2. Тело выдаёт его ложь

Внешние физические признаки и явные изменения в поведении, как говорит сексолог, также могут говорить об обмане со стороны мужчины. Лгать довольно нелегко, у партнёра может быть сбитая речь, волнение в голосе, небольшая дрожь тела, нетипичные паузы. "Ложь — это всегда микростресс, и тело "сигналит" об этом во внешний мир", — подчёркивает женский ментор.

3. Мужчина избегает смотреть в глаза

Признаки будущего конца отношений: 5 меток в поведении мужчины, который что-то скрывает. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Контакт взглядов является известным и очевидным признаком того, что человек что-то скрывает и говорит не то, что думает. А точнее, именно отсутствие этого контакта.

Отследите, отводит ли мужчина взгляд в сторону при разговоре или вообще смотрит на другой предмет. Вероника Максимова Сексолог, женский ментор

Как говорится, глаза — зеркало души, и по взгляду легко читается внутреннее состояние партнёра.

4. У него тысячи отговорок

Многовариантность ответов на ваши вопросы — это тоже немаловажный якорь лжи. Со слов эксперта, мужчина может придумывать множество версий на один и тот же вопрос, избегая сказать что-то прямо и уверенно. Эти версии, как правило, не совпадают друг с другом, что выдаёт явное желание партнёра увиливать от правды.

5. Мужчина манипулирует и играет на чувствах.

Лгун и обманщик: как вычислить, что мужчина обманывает женщину. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Например, когда вы говорите ему, что он врёт или что-то недоговаривает, мужчина может постараться вызвать у вас чувство стыда за свои слова — и в итоге оставить виноватой во всех бедах именно вас.

Такая манипуляция — всегда громкий звоночек к тому, чтобы оставлять такие отношения. Вероника Максимова Сексолог, женский ментор