Чувство, что ты не один: Психолог объяснила значение веры в жизни человека

У каждого человека есть своя система поддержки на случай сложных жизненных ситуаций, когда опускаются руки, рассказала РИА "ФедералПресс" психолог Елена Перминова. Помогает часто вера в Бога, дающая ощущение, что ты не один.

По её словам, верить можно во что и кого угодно. Религиозные люди верят во всемогущество Бога, они чувствуют, что могут разделить с ним последствия своих решений и поступков. Человеку становится легче справляться с грузом ответственности в своей жизни. А сложные моменты они воспринимают как испытания, которые даются по силе человека, а значит, эти трудности реально преодолеть.