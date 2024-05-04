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4 мая, 00:13

Чувство, что ты не один: Психолог объяснила значение веры в жизни человека

Психолог Перминова: Вера в Бога даёт ощущение, что о тебе кто-то заботится

У каждого человека есть своя система поддержки на случай сложных жизненных ситуаций, когда опускаются руки, рассказала РИА "ФедералПресс" психолог Елена Перминова. Помогает часто вера в Бога, дающая ощущение, что ты не один.

"Вера в Бога даёт ощущение стороннего участия, что ты не один, что кто-то о тебе позаботится", — рассказала Перминова.

По её словам, верить можно во что и кого угодно. Религиозные люди верят во всемогущество Бога, они чувствуют, что могут разделить с ним последствия своих решений и поступков. Человеку становится легче справляться с грузом ответственности в своей жизни. А сложные моменты они воспринимают как испытания, которые даются по силе человека, а значит, эти трудности реально преодолеть.

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Кстати, в церкви люди могут по-разному реагировать на происходящее и даже испытывать физическое недомогание. Почему у некоторых прихожан начинает кружиться голова — в материале Life.ru.

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Агентство "Москва" / Александр Авилов

Анатолий Симоненко
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