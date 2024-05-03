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3 мая, 13:54

"Бесы не желают нашего спасения": Россиянам объяснили, почему в храме может закружиться голова

Иерей Проходцев: В храме может стать плохо из-за бесов или непривычных запахов

В церкви люди могут по-разному реагировать на происходящее и даже испытывать физическое недомогание. Почему у некоторых прихожан начинает кружиться голова, объяснил в беседе с Life.ru настоятель строящегося храма в честь святой Блаженной Матроны Московской иерей Михаил Проходцев.

"Если человек пришёл в храм, значит, у него есть в этом потребность. По словам апологета христианства Тертуллиана, душа по природе — христианка. А это значит, что тоску по Богу имеют все. И осознанно или неосознанно, но все нуждаются в нём. Поэтому, когда человек приходит в храм и ему становится нехорошо, с духовной точки зрения это искушение, испытание. Ведь бесам не хочется, чтобы мы вырывались из их цепких лап. Они не желают нашего спасения. А Бог желает. И мы в нём нуждаемся", — пояснил Проходцев.

Вторая причина головокружения заключается в специфических ароматах. Иерей пояснил, что прихожане могут почувствовать разные запахи — ладана от ритуального сжигания (каждения) и воска от горения свечей. В церкви у человека может закружиться голова так же, как во время пребывания в магазине парфюмерии. Однако собеседник Life.ru выразил уверенность, что к этому можно быстро привыкнуть, так как ароматы в храме приятны и Богу, и человеку.

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А ранее священник развеял миф о том, что в храмах нельзя ничего ни у кого брать. По словам священнослужителя, такие суеверия присущи людям, которые далеки от религии и никогда не посещают церкви.

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Shutterstock / FOTODOM

Ольга Годуненко
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