"Бесы не желают нашего спасения": Россиянам объяснили, почему в храме может закружиться голова

В церкви люди могут по-разному реагировать на происходящее и даже испытывать физическое недомогание. Почему у некоторых прихожан начинает кружиться голова, объяснил в беседе с Life.ru настоятель строящегося храма в честь святой Блаженной Матроны Московской иерей Михаил Проходцев.

"Если человек пришёл в храм, значит, у него есть в этом потребность. По словам апологета христианства Тертуллиана, душа по природе — христианка. А это значит, что тоску по Богу имеют все. И осознанно или неосознанно, но все нуждаются в нём. Поэтому, когда человек приходит в храм и ему становится нехорошо, с духовной точки зрения это искушение, испытание. Ведь бесам не хочется, чтобы мы вырывались из их цепких лап. Они не желают нашего спасения. А Бог желает. И мы в нём нуждаемся", — пояснил Проходцев.

Вторая причина головокружения заключается в специфических ароматах. Иерей пояснил, что прихожане могут почувствовать разные запахи — ладана от ритуального сжигания (каждения) и воска от горения свечей. В церкви у человека может закружиться голова так же, как во время пребывания в магазине парфюмерии. Однако собеседник Life.ru выразил уверенность, что к этому можно быстро привыкнуть, так как ароматы в храме приятны и Богу, и человеку.