Названы 4 ритуала, которые нужно совершить перед Пасхой

В этом году Пасха выпадает на 5 мая, позднее, чем в прошлые годы. Священник Иван Снегирёв поведал православным верующим, как лучше всего подготовиться к этому празднику.

Первое, что стоит сделать: совершать любое дело с любовью и милосердием.

"Это ведь светлый праздник, а потому всё должно исходить от души. Старайтесь помогать ближним, соберите близких и родных за праздничным столом", — цитирует священнослужителя сайт MK.ru.

Второй совет Снегирёва: раздайте всё ненужное нуждающимся, освободите пространство и мысли.

На третьем месте по очереди, но не по важности: соблюдайте пост, это поможет очистить не только тело, но и душу. К этой же рекомендации относится молитва, которая имеет огромное значение, особенно во время Страстной недели.

Четвёртый и завершающий пункт подготовки: посещение храма. Священник напомнил, что посещать святыни нужно не реже четырёх раз в месяц, а в периоды православных праздников даже чаще.