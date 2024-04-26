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26 апреля, 11:53

Названы 4 ритуала, которые нужно совершить перед Пасхой

Священник Снегирёв назвал 4 дела, которые нужно совершить на Пасху

В преддверии Пасхи совершать любое дело нужно с любовью и милосердием. Фото © Freepik

В преддверии Пасхи совершать любое дело нужно с любовью и милосердием. Фото © Freepik

В этом году Пасха выпадает на 5 мая, позднее, чем в прошлые годы. Священник Иван Снегирёв поведал православным верующим, как лучше всего подготовиться к этому празднику.

Первое, что стоит сделать: совершать любое дело с любовью и милосердием.

"Это ведь светлый праздник, а потому всё должно исходить от души. Старайтесь помогать ближним, соберите близких и родных за праздничным столом", цитирует священнослужителя сайт MK.ru.

Второй совет Снегирёва: раздайте всё ненужное нуждающимся, освободите пространство и мысли.

На третьем месте по очереди, но не по важности: соблюдайте пост, это поможет очистить не только тело, но и душу. К этой же рекомендации относится молитва, которая имеет огромное значение, особенно во время Страстной недели.

Четвёртый и завершающий пункт подготовки: посещение храма. Священник напомнил, что посещать святыни нужно не реже четырёх раз в месяц, а в периоды православных праздников даже чаще.

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А ранее Life.ru выяснил у священника, как нельзя красить пасхальные яйца. Среди запретных способов оказались любимые многими термонаклейки.

Мирон Сидоров
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