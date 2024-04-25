Священник осудил "шоколадный храм" от московского ресторана в преддверии Пасхи

Пасхальный шоколадный храм, предлагаемый одним из ресторанов Москвы, вызывает недоумение. Такое мнение выразил доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов.

"Не думаю, что здесь есть какое-то злое намерение: скорее всего, люди из самых высоких побуждений захотели предложить и такую необычную форму. Но "промазали", так как есть граница между священным и профанным, бытовым", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

По словам Великанова, "разрезать" религиозное сооружение, напоминающее храм Христа Спасителя, не стоит. Он также добавил, что такая продукция свидетельствует об отсутствии чувства такта в вопросах веры у её производителей.

"Перед глазами стоят фотографии, как храм Христа Спасителя был взорван. Зачем бередить эти раны? Такая продукция, к сожалению, — следствие недостаточного чувства такта в вопросах веры", — указал священнослужитель.

Протоиерей напомнил, что есть другие традиционные продукты, которые принято есть на Пасху. Например, яйца и куличи. Он призвал не относиться к подобным символам пренебрежительно, иначе, по мнению Великанова, россияне никогда не выберутся "из глубокой ямы девальвации ценностей".