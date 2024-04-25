Священник осудил "шоколадный храм" от московского ресторана в преддверии Пасхи
Протоиерей Великанов раскритиковал "шоколадный храм" от московского ресторана
Православный храм. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Пасхальный шоколадный храм, предлагаемый одним из ресторанов Москвы, вызывает недоумение. Такое мнение выразил доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов.
"Не думаю, что здесь есть какое-то злое намерение: скорее всего, люди из самых высоких побуждений захотели предложить и такую необычную форму. Но "промазали", так как есть граница между священным и профанным, бытовым", — отметил он в беседе с РИА "Новости".
По словам Великанова, "разрезать" религиозное сооружение, напоминающее храм Христа Спасителя, не стоит. Он также добавил, что такая продукция свидетельствует об отсутствии чувства такта в вопросах веры у её производителей.
"Перед глазами стоят фотографии, как храм Христа Спасителя был взорван. Зачем бередить эти раны? Такая продукция, к сожалению, — следствие недостаточного чувства такта в вопросах веры", — указал священнослужитель.
Протоиерей напомнил, что есть другие традиционные продукты, которые принято есть на Пасху. Например, яйца и куличи. Он призвал не относиться к подобным символам пренебрежительно, иначе, по мнению Великанова, россияне никогда не выберутся "из глубокой ямы девальвации ценностей".
Напомним, в этом году православная Пасха приходится на 5 мая. Ранее священник Русской православной церкви Владислав Береговой в беседе с Life.ru рассказал, чем нельзя украшать яйца.