Священник развеял миф о том, что в храмах нельзя ничего ни у кого брать
Священник Лебедев: В храмах можно брать вещи из рук других людей
Алтарь в православном храме. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Мнение о том, что в храмах ничего нельзя брать из чужих рук, является мифом, заявил священник Андрей Лебедев. Он напомнил, что такие культовые сооружения строятся исключительно для проведения божественных литургий, богослужений и подобных мероприятий, поэтому не стоит окутывать их небылицами и мистикой.
По словам собеседника ИА "МедиаПоток", подобные суеверия присущи людям, далёким от религии, для которых храм — незнакомое, полное непонятных вещей и недоверия место. Именно поэтому среди них возникают такие мифы.
Ранее священник Сергий Муравьёв дал несколько советов о том, как подготовиться к первой исповеди. В частности, он призвал не стесняться, ведь священники являются лишь свидетелями покаяния, а также заранее записать все грехи на листочек.