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21 апреля, 09:28

Священник развеял миф о том, что в храмах нельзя ничего ни у кого брать

Священник Лебедев: В храмах можно брать вещи из рук других людей

Алтарь в православном храме. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Алтарь в православном храме. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Мнение о том, что в храмах ничего нельзя брать из чужих рук, является мифом, заявил священник Андрей Лебедев. Он напомнил, что такие культовые сооружения строятся исключительно для проведения божественных литургий, богослужений и подобных мероприятий, поэтому не стоит окутывать их небылицами и мистикой.

По словам собеседника ИА "МедиаПоток", подобные суеверия присущи людям, далёким от религии, для которых храм — незнакомое, полное непонятных вещей и недоверия место. Именно поэтому среди них возникают такие мифы.

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Матвей Константинов
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