Священник развеял миф о том, что в храмах нельзя ничего ни у кого брать

Мнение о том, что в храмах ничего нельзя брать из чужих рук, является мифом, заявил священник Андрей Лебедев. Он напомнил, что такие культовые сооружения строятся исключительно для проведения божественных литургий, богослужений и подобных мероприятий, поэтому не стоит окутывать их небылицами и мистикой.

По словам собеседника ИА "МедиаПоток", подобные суеверия присущи людям, далёким от религии, для которых храм — незнакомое, полное непонятных вещей и недоверия место. Именно поэтому среди них возникают такие мифы.