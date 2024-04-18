Священник назвал три главные ошибки верующих, которые собираются на первую исповедь Священник Муравьёв: На исповедь лучше приходить со "списком" грехов 18 апреля, 11:26 Обложка © АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок

Исповедь в христианстве — это часть обряда покаяния, подразумевающая признание грехов перед Богом в присутствии служителя церкви. Многие верующие ни разу не исповедовались и не знают, с чего начать, что делать и что говорить во время таинства. Life.ru узнал у священника Сергия Муравьёва, как подготовиться к исповеди и какие ошибки чаще всего совершают верующие.

"Прежде всего, здорово и замечательно, если человек понимает, что он грешник, как и все мы. Мир делится на две категории: на людей, которые понимают, что они грешники, и на людей, которые этого не понимают. И хорошо, если человек это понял и собирается идти на первую исповедь", — подбодрил священник.

Какие же ошибки может совершить человек, собравшийся на исповедь?

Ошибка 1. Стыд

Многие затягивают с походом в храм, потому что боятся осуждения, боятся, что над ними будут смеяться. По словам Муравьёва, этот "ложный стыд" отталкивает человека от первой исповеди. Однако он успокоил: у священника могут быть сотни или даже тысячи исповедей и ему нет дела до "копания в чужих грехах", он является свидетелем, а не строгим учителем, который принимает экзамен.

"Священник — это свидетель, который свидетельствует искренность покаяния. И он прежде всего стремится помочь человеку, а не уничтожить его. То есть нужно ложный стыд, ложную боязнь перед священником убрать", — отмечает собеседник Life.ru.

Ошибка 2. Отсутствие подготовки

По словам священника, первые исповеди бывают порой очень эмоциональны: человека могут захлестнуть чувства, слёзы, поэтому о некоторых грехах он может забыть, и исповедь получится скомканной. Новичкам он советует тезисно записать на бумаге свои ошибки и грехи, чтобы ничего не упустить.

"Не нужно расписывать всё подробно. Другая ошибка — когда расписывают на 18-страничную тетрадь. Нужно тезисно на листочек для себя выписать свои грехи. Чтобы в момент эмоционального порыва всё из головы не вылетело, то есть должна быть подготовка", — подчеркнул Муравьёв.

Ошибка 3. Незнакомый храм

Муравьёв рекомендует перед исповедью познакомиться с приходом и священником: походить на богослужения, узнать, когда проводятся исповеди. А ещё лучше — заранее прийти к священнику и договориться с ним о времени, вне богослужения, когда над священником "не висят тайминги литургии".

"Я понимаю, бывают случаи, что человеку просто сложно зайти в храм, некогда и так далее, суета. И тут внезапно он оказывается в храме, не зная священника. Но когда мы готовимся к исповеди, когда мы хотим прийти, то мы, естественно, должны понимать, что есть правильно выбранное время для исповеди, потому что, когда мы приходим на литургию воскресную, там много прихожан и священник не может уделить должного внимания человеку, который первый раз пришёл на исповедь, не сможет должное проявить утешение", — объяснил собеседник Life.ru.

А ранее Life.ru рассказывал православным верующим, к каким иконам первым делом подходить в храме. Так, прихожанам следует в первую очередь подойти к аналою с изображением святого и крестом, а ставить свечи за усопших нужно после молитв за живых.