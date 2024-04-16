Православным напомнили, к каким иконам первым делом подходить в храме Батюшка Андрей призвал в храме сначала подходить к аналою с образом святых 16 апреля, 13:12 Прихожанам рассказали, к каким иконам подходить в храме. Обложка © Freepik

В храме прихожанам следует в первую очередь подойти к аналою с изображением святого и крестом, а ставить свечи за усопших нужно после молитв за живых. Батюшка Андрей объяснил ИА "МедиаПоток", к каким иконам в какой последовательности стоит подходить.

Аналой всегда находится в центре храма перед иконостасом. Именно туда первым делом должен подойти православный. Здесь нужно дважды поклониться размещённой на аналое иконе и приложиться к ней, попросив Господа о здравии своих близких.

Целовать икону следует один раз, женщина должна предварительно убрать помаду с губ, продолжил священник. Он пояснил, что после этого уже можно подойти к другим образам святых. Если есть сомнения, кто изображён на иконе, то необходимо уточнить у служителя прихода. Необязательно обходить все образа, достаточно выбрать близкий для себя, напомнил батюшка.

И, наконец, когда вы поставили свечи за живых, следует подойти к канунному столу, который имеет прямоугольную форму и находится обычно в левой части храма. Здесь прихожане просят Бога об упокоении душ умерших родственников. После этого можно направиться к выходу, не забыв ещё раз поклониться перед аналоем и перекреститься.

Ранее сообщалось, что священники не советуют говорить с мёртвыми из-за риска стать целью для нечисти. Лучше молиться Богу об упокоении души усопшего, что поможет ей обрести вечный покой.

Авторы Татьяна Миссуми